Publicado por Maite Rabanillo León Creado: Actualizado:

El reloj marcaba las 10.44 cuando saltaba la sorpresa en el cuarto alambre de la cuarta tabla del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Las niñas Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco cantaban el Gordo, el 79432, vendido en su mayor parte en León. En apenas segundos la provincia reventó de alegría. El gran premio, dotado de 400.000 euros al décimo, se había repartido en La Bañeza, con 114 series, en Villablino, otras 50 series, y otras 15 en la Pola de Gordón, además de 16 series vendidas en Madrid. Unos 823,6 millones de euros que han sembrado la provincia de nuevos millonarios, familias enteras que han visto como sus apuros económicos pasaban a la historia gracias a un sorteo que jamás se había portado tan espléndidamente con León, porque este premio ha sido especialmente repartido y merecido en territorios que hasta este martes solo miraban al futuro con recelo.

A medida que pasaban los minutos se iban conociendo detalles cada vez más ilusionantes. La Asociación de Alzhéimer Valle de Laciana y el Bar Benedel habían repartido 500 décimos del número premiado, 200 millones de euros para una comarca a punto de cerrar un 2025 bañada en lágrimas, arrastrando un luto imborrable por la muerte de cinco de los suyos en los accidentes mineros de Cerredo y Cangas de Narcea.

Al poco se supo quién repartió la suerte en La Bañeza. Dos clubes de fútbol locales y una asociación de campaneros, la de Manzaneda de Cabrera, una lluvia de millones que lanzó a la gente a las calles para festejar lo increible: que en La Bañeza, donde Azucarera había dejado plantadas de repente a cientos de familias, habían caído 468 millones de euros del Gordo de Navidad, un mantra que corrió de boca en boca a la velocidad del viento para cambiar el futuro de toda una comarca, esa que no hace tanto estaba desalojando a más de 5.200 personas de sus casas amenazas por las llamas de la peor ola de incendios que jamás ha arrasado la provincia. Y de La Bañeza a Marbella, donde el bar El Leonés repartió 120 millones que viajaron en la maleta de vacaciones de su dueño, leonés de Quintana del Marco. Y de La Bañeza al bar La Raya de Villaquilambre, que ha repartido 8 millones de euros.

Simultáneamente, Villamanín explotó de alegría. El 79432 era el número que la comisión de fiestas compró en la administración de lotería de La Pola de Gordón y que los chavales habían diseminado por toda la comarca. Sesenta millones en papeletas de cuatro euros, una locura colectiva en una cuenca también arrasada tras el cierre de la minería.