La Asociación de Alzhéimer convierte en millonaria a Laciana

Villablino y el valle de Laciana en su conjunto han vivido a lo largo de toda la jornada de este lunes, un día lleno de sorpresas, alboroto y alegría difícilmente contenida. Tras un año 2025 «muy negro» en la zona, debido a los incendios veraniegos y a la muerte de cinco mineros en las explotaciones asturianas, un rayo de luz se cuela entre las sombras, para traer optimismo de cara al nuevo año

Los agraciados con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad festejan su suerte en Villablino.

Los agraciados con el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad festejan su suerte en Villablino.

Vanessa AraujoRedactora de Provincia
León

Una amalgama de nervios, sorpresa y profunda emoción inundó este lunes la localidad de Villablino tras confirmarse que el Gordo de la Lotería de Navidad había aterrizado en la comarca de Laciana. La fortuna llegó de la mano de la Asociación de Alzhéimer del Valle de Laciana, que distribuyó el número premiado desde su sede en la pedanía de Villaseca, repartiendo una alegría inmensa entre vecinos que todavía no daban crédito a su suerte.

En la administración de lotería J. de Lama, el ambiente era de absoluta euforia. Mónica Menéndez, su propietaria, no lograba contener las lágrimas al asimilar la magnitud del premio otorgado. Para ella, esta experiencia representa una sensación única marcada por el orgullo de haber hecho feliz a tanta gente en un año que describió como «muy triste» para la comarca. Menéndez subrayó que este hito permite situar de nuevo a Villablino en el mapa, pero esta vez por un motivo de celebración y esperanza.

Entre los agraciados, las historias de solidaridad y alivio financiero se multiplicaban a pie de calle. Una de las premiadas explicaba con entusiasmo que compartía su décimo con una amiga, lo que le reportaría unos 164.000 euros tras impuestos; una cantidad que, en sus propias palabras, le «arregla las navidades y mucho más». Este sentimiento de respiro económico fue una constante entre los vecinos, quienes recordaron la dureza de los últimos meses en una zona castigada por la crisis y la falta de fortuna.

El reparto también dejó estampas de unión familiar y vecinal. Muchos de los décimos fueron adquiridos en el Bar Benedel, un establecimiento cercano a las viviendas de los premiados que convirtió la sorpresa en un fenómeno de barrio. Hubo quienes se enteraron por llamadas telefónicas que inicialmente confundieron con bromas, y otros, como una familia de lacianiegos, cuya madre había comprado participaciones para todos sus hijos, repartiendo así el «pellizco» monetario de forma equitativa entre sus seres queridos.

Por su parte, la Asociación de Alzhéimer vivió el sorteo con una tensión creciente. Su directora, Isabel Bares, relató cómo la noticia llegó por fases: primero supieron que el número terminaba en 2, luego en 32, hasta que finalmente confirmaron que poseían el Gordo completo. Gracias a este premio, la asociación podrá financiar un proyecto largamente esperado: la adquisición de un transporte adaptado para sus usuarios, garantizando así la mejora del servicio en un centro que actualmente da cobertura a gran parte de sus plazas disponibles.

«Lo estamos viviendo con muchísima emoción. Era muy necesaria una buena noticia», afirmó el alcalde Mario Rivas a la gencia Ical, feliz de cerrar este 2025, que ha sido especialmente duro para el valle debido al fallecimiento de cinco vecinos en dos accidentes en minas de Asturias.

«No compensa la pérdida de la vida de los compañeros, pero esto nos hace ver que también hay noticias positivas», añadió el regidor leonés.

El Ayuntamiento y la Administración de loterías que ha vendido el número se han convertido en un hervidero de gente. «Estoy en el Ayuntamiento y es un sube y baja de personas entrando y saliendo, hablando con los funcionarios. Todo el mundo está muy ilusionado. He estado en la administración, hay una alegría muy grande y era muy necesaria además», reconoce el alcalde.

Ahora Laciana verá la Navidad con otros ojos y su regidor espera que parte del dinero se reinvierta en el municipio «y se den oportunidades a los jóvenes en un municipio que lo necesita».

La jornada concluyó como una verdadera fiesta colectiva donde el cava no faltó en las celebraciones improvisadas. Mientras algunos afortunados ya planean «tapar agujeros», pagar deudas o realizar viajes pendientes, el sentimiento general en Villablino es de merecimiento. Tras un año duramente golpeado por la crisis de la minería y la devastación de los incendios, el Gordo de Navidad ha supuesto mucho más que un premio económico; ha sido el impulso anímico que la comarca necesitaba para mirar al futuro con optimismo.

MÁS SOMBRAS QUE LUCES EN LA CUENCA ARRASADA

El Gordo de Navidad ha sido la única buena noticia que ha recibido este año Villablino. La comarca de Laciana recibe una lluvia de cientos de millones de euros para cerrar un año especialmente negro, viviendo un duelo que ningún premio de la lotería podrá aliviar. Dos accidentes mineros, ocurridos en el Principado de Asturias siete años después de que la minería del carbón desapareciera de Laciana, han segado la vida de cinco lacianiegos, cuatro de ellos en Cerredo, en el trágico siniestro ocurrido el pasado mes de marzo y que se encuentra bajo investigación judicial. En Cerredo también murió un minero berciano. La quinta víctima de Laciana perdió la vida el pasado noviembre en el derrumbe de la mina TYC Narcea, en Cangas de Narcea. Con el dolor a cuestas, los vecinos de Villablino reconocen que este premio le vendrá muy bien a los cientos de personas agraciadas, especialmente porque la comarca no ha conseguido atraer ningún proyecto de inversión ligado a los fondos de la Transición Justa que suponga un impacto de calado en el territorio, azotado por una población menguante que huye en busca de empleo a otras zonas de la provincia y del país. El último año que superó los 10.000 habitantes fue 2013. En aquel año, el paro superaba el 19%. Hoy, con 3.000 habitantes menos, el desempleo lógicamente ha caído hasta un 9,5%, al mismo ritmo que la estampida de demandantes de empleo que se han tenido que buscar la vida laboral fuera de su tierra. Entre los proyectos más significativos anunciados para la comarca figura el Centro de Acogida de Protección Internacional (Capi) que el Ministerio de Inclusión quiere instalar en el solar de las antiguas escuelas de Villablino, que quedó libre tras esfumarse el futuro parador de turismo que iba a liderar la reactivación turística de Laciana, uno de los polos de desarrollo económico para su supervivencia. El CAPI es el sustituto para esa dinamización, aunque el proyecto, confirmado reiteradamente por el Gobierno central, sigue sin materializarse.El pulso turístico queda ahora especialmente en manos del patrimonio industrial minero, con planes para convertir el Pozo María en Archivo Histórico de las Familias Mineras y para convertir en visitable la Mina Escuela de Laciana. Y a pesar del destrozo que dejaron los cielos abiertos, aún puede presumir de ser un paraje natural Reserva de la Biosfera La ganadería es otro de los puntos fuertes de la comarca, aunque es un sector fuertemente castigado en los balances de las explotaciones ganaderas por el aumento de costes y la factura que pasan las enfermedades del ganado. Parte de sus esperanzas se han puesto en revivir la raza Mantequera Leonesa.
