Una avería deja sin iluminación el centro de León

Apagón en Eras. Solo funcionan las farolas de edificaciones privadas. El alumbrado público lleva tiempo apagado.DL

La iluminación de la zona de la avenida de Reyes Leoneses más cercana al cruce de la delegación de la Junta en León permanece apagada sin que Iberdrola, Policía Local y Bomberos tengan constancia de incidencia alguna al respecto.

El apagón se ha producido en torno a las 19.15 horas. Iberdrola ha explicado que debe de tratarse de un problema de suministro municipal, por cuanto no hay incidencia alguna registrada a la hora de elaborar esta información.

La Policía Local no tenía constancia de lo sucedido y no había recibido llamada alguna a este respecto. Tampoco los bomberos.