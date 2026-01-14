Indra reforzará también el Centro de Excelencia de Seguridad de León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano; y el CEO de Indra Group, José Vicente de los Mozos, informan sobre el Plan de inversiones de Indra en Castilla y León y la colaboración de la administración autonómica.Rubén Cacho

Indra ampliará y modernizará el Centro de Excelencia de Seguridad que funciona en León desde 2007, dentro de la estrategia de crecimiento e inversión que el grupo ha presentado junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para dar a conocer el proyecto industrial que llevará a cabo en el polígono industrial de Villadangos del Páramo con Edge Group para construir drones kamikaze para la defensa española y Europea.

También reforzará la actividad en el centro que tiene en Salamanca, donde creará un 10% más de empleo, entre otras actuaciones.

Así lo anunció ayer el presidente de Indra Group, Ángel Escribano, con el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Mañueco anunció que el Plan Estratégico de Potenciación y Crecimiento de Indra en Castilla y León: visión 2027 tendrá la consideración de Proyecto Industrial Prioritario, para facilitar y agilizar su desarrollo.

Respecto a la fábrica que se instalará en Villadangos, el presidente de la Junta señaló que la Junta pondrá a disposición de la empresa una nave industrial y unas instalaciones ampliables en función de las necesidades que vaya planteando la actividad.

Indra ha anunciado también la creación de dos nuevos centros en Valladolid, uno de Ingeniería de Defensa y Seguridad y otro de fabricación de motores. En conjunto del plan de expansión de Indra en la Comunidad contempla una inversión de 40 millones de euros (20 de ellos para la fábrica de drones de Villadangos) y la creación de alrededor de 500 empleos (200 en el polígono industrial), hasta sumar 1.350 trabajadores en el conjunto de la Comunidad.

El objetivo es consolidar a Castilla y León como polo nacional de innovación y desarrollo tecnológico.

El Centro de Excelencia de León

El Centro de Excelencia en Seguridad, que desarrolla soluciones innovadoras en los ámbitos de seguridad, defensa, simulación, comunicaciones y navegación aérea, que se comercializan en todo el mundo. El plan estratégico que la compañía lleva a cabo en los últimos años, y que se refuerza ahora con el incremento de las inversiones estatales en seguridad y defensa, impulsa a las instalaciones leonesas como uno de los principales nodos de la compañía. No sólo en estos dos ámbitos, sino con su participación en proyectos como el Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC) para el Ejército de Tierra español. Se trata de un blindado que reemplazará a los M113, y que se integra en el sistema de misión Maestre que Indra desarrolla par armas y comunicaciones. O como el 8x8, un vehículo blindado también para el Ejército de Tierra.

La compañía sigue desarrollando desde sus instalaciones en León avances en comunicaciones seguras y gestión del tráfico aéreo. En los últimos años ha trabajado en soluciones altamente innovadoras, como el sistema antidron Crow; la plataforma Faedo de detección temprana de incendios forestales o el sistema de comunicación para el control de tráfico aéreo Garex.

Indra creó el centro leonés en 2007, con 30 personas, y ahora prepara nuevos proyectos que se suman a las actuaciones ya adelantadas hasta 2027. Con las que preveía también la incorporación de 150 nuevos profesionales hasta el próximo año, con lo que se alcanzaría una plantilla de 350 personas. La mayor parte de ellos proceden de las universidades tanto de León como cercanas.

Líneas de trabajo

El plan de Indra en Castilla y León se refuerza con nuevas líneas de actividad e inversiones industriales en los ámbitos de defensa, seguridad, tráfico aéreo y espacio.

Además la compañía tiene previsto reforzar la colaboración con las universidades y los centros de investigación de la Comunidad, "ofreciendo a los más jóvenes su primera experiencia profesional. Esta iniciativa permitirá la captación y el desarrollo de talento Stem, poniendo de manifiesto que en Castilla y León existen grandes oportunidades de empleo y de futuro para los jóvenes".

Durante su intervención en la presentación del proyecto, Fernández Mañueco destacó que el Proyecto Industrial Prioritario es fruto del trabajo que vienen manteniendo la Junta de Castilla y León e Indra Group desde 2024, periodo en el que se han producido diferentes reuniones y se ha logrado acordar este Plan Estratégico, que permitirá a la compañía impulsar estas nuevas líneas de inversión industrial y reforzar su estructura en la Comunidad.

La colaboración con el proyecto industrial de Indra Group forma parte de la apuesta del Ejecutivo autonómico por impulsar los sectores de la defensa y la seguridad en Castilla y León, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y generar empleo cualificado y oportunidades en la Comunidad. Para ello, la Junta ha promovido este año una Mesa para el impulso de los sectores de la Defensa y de la Seguridad, a la que se ha incorporado Indra Group junto a más de 200 agentes públicos y privados.

El jefe del Ejecutivo autonómico recalcó que este proyecto aúna innovación, tecnología y sostenibilidad, y encaja plenamente con el modelo de desarrollo y modernización que defiende Castilla y León, que sigue apoyando a todos aquellos que quieren invertir, crecer e innovar, a través de ayudas directas, financiación, apoyos a la internacionalización y a la innovación, así como mediante la puesta a disposición de suelo industrial de calidad a bajo precio, en concreto 1.400 hectáreas de superficie esta legislatura.