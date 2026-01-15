La fábrica de drones de Indra en León arrancará el 1 de septiembre

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El 1 de septiembre será la fecha clave para que la factoría de Indra en León comience a producir drones en el polígono de Villadangos. Así lo acaba de anunciar el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, en la inauguración de la nave por parte de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, quien remarca que con este impulso León “cambia el paradigma por un León industrial, tecnológico y de talento” con el objetivo de conseguir “la soberanía tecnológica de España, la Unión Europea y la Otan”.

Indra Group va a construir en León la principal y más avanzada fábrica de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) multipropósito y munición merodeadora, como parte de su estrategia de crecimiento industrial e incremento de su huella en el territorio nacional para dar respuesta a los Programas Especiales de Modernización.

En un encuentro celebrado en las futuras instalaciones de esta fábrica en León, el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el consejero delegado del grupo, José Vicente de los Mozos, han explicado a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, los planes de crecimiento de la multinacional.

Además de la nueva fábrica de drones, que tiene previsto levantarse en el Polígono de Villadangos del Páramo (León) y crear 200 nuevos empleos, Indra prevé incrementar las capacidades de ingeniería en la región con la contratación de otros 150 nuevos ingenieros.

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, declaró que este “nuevo centro de producción de drones en León, en el que se fabricarán avanzados sistemas de vehículos aéreos no tripulados, contribuye a asegurar la soberanía tecnológica nacional en este ámbito y responder a las necesidades en este ámbito de las Fuerzas Armadas actuales”.

Con una inversión de cerca de 12 millones de euros, Indra concentrará en las nuevas instalaciones sus capacidades de producción de vehículos aéreos no tripulados, tanto del sistema táctico TARSIS y su sistema de armas con vehículo aéreo multipropósito VALERO, como de la munición merodeadora de la nueva empresa creada con EDGE para la fabricación de sistemas de defensa en el marco de los Programas Europeos de Defensa. La fábrica contará con líneas específicas de montaje por tipología de dron.

El objetivo es comenzar la fabricación e integración de UAS Clase 1 de menos de 150 Kg, tanto destinados a defensa como a aplicaciones civiles, así como la producción seriada de drones con munición a partir de 2027.

Indra colaborará con el aeropuerto de León y con el Grupo de Obtención por Sistemas Aéreos (GROSA) del Ejército de Tierra para contar con un centro de ensayo y validación de los nuevos sistemas, tanto drones como antidrones.

Con esta iniciativa, Indra sigue avanzando en su respuesta industrial a los Programas Especiales de Modernización (PEM) y refuerza su división Indra Weapons & Ammunition, centrada en el desarrollo de vehículos no tripulados, sistemas antidrón, de guiado de precisión y sistemas de energía dirigida. Contribuye, además, a asegurar la soberanía tecnológica nacional en el ámbito de los drones y a posicionar a León y a la industria local de cara a oportunidades internacionales, con Europa, que identifica los UAS como solución estratégica, como uno de los principales mercados.

Para reforzarse en este ámbito, Indra Group adquirió en 2025 la compañía Aertec Defence & Aerial Systems, incorporando su familia de sistemas tácticos TARSIS a la oferta de Indra, y ha adquirido recientemente la tecnología de sistemas no tripulados (UAS) de Wake Engineering.

Nuevos ingenieros para reforzar capacidades

Además de crear la nueva fábrica de drones, Indra prevé incrementar las capacidades de ingeniería de su centro actual el León. El objetivo de la compañía es reforzar sus capacidades en áreas clave como la ciberdefensa, simulación, mando y control e Inteligencia (C2I), desarrollo de software, comunicaciones, sistemas aéreos no tripulados (UAS), sistemas antidrón (C-UAS), armamento y munición, y sistemas de tráfico aéreo.