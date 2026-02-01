El Hospital de León inicia el ‘tetris’ final en Urgencias para eliminar las esperas en los pasillos

El Servicio de Urgencias del Hospital de León se prepara para su transformación más ambiciosa y compleja desde su inauguración. Tras años de actuaciones parciales, la dirección médica ha diseñado una «operación a corazón abierto» que busca, por encima de todo, aumentar la capacidad de respuesta ante el crecimiento constante de la demanda asistencial y humanizar la espera del paciente.

El nuevo diseño de flujos es la clave de esta segunda fase, que radica en un complejo movimiento de piezas. Según explican fuentes hospitalarias, el actual Box de Críticos —el área donde se decide la vida de los pacientes más graves— será desplazado «hacia atrás» para liberar el espacio central del servicio. Esta compleja maniobra técnica permitirá que la actual zona de despachos y consultas se reconvierta en tres nuevos boxes de triaje.

Con este refuerzo, el Hospital pretende agilizar la clasificación inicial de los enfermos y evitar los cuellos de botella que se forman actualmente nada más cruzar la puerta. También se pretende decir adiós a las camillas en zonas de paso.

De hecho, uno de los puntos más sensibles de la reforma es la creación de una nueva zona de camillas de tránsito. Este espacio se ubicará en lo que hasta ahora era la sala de tratamientos (que regresa al área de consultas). El objetivo es que los pacientes que ya han sido triados y esperan pruebas o resultados no tengan que aguardar en los pasillos a la vista de los familiares, como ocurre hoy en la zona exterior de triaje, sino en un área interna, más íntima, cómoda y vigilada. La expansión no se queda ahí.

El proyecto contempla «comerse» las actuales salas de espera generales para ampliar el área de Traumatología, un servicio que se ha quedado pequeño ante el volumen de fracturas y urgencias traumatológicas diarias. Al ganar estos metros, Trauma dispondrá de una zona propia para camillas, mejorando la operatividad de los facultativos. Del mismo modo, el área de Psiquiatría ganará metros para «garantizar una atención más segura y privada», indican. De modo que cinco años después de finalizar la primera fase de las obras, que ganaron casi 400 metros cuadrados en una pastilla adosada al edificio, se plantea el rediseño total que desplaza los servicios administrativos y de espera para priorizar el espacio de atención directa. Unos trabajos delicados por ejecutarse sin detener la actividad del Hospital, que prometen cambiar definitivamente la cara de las Urgencias leonesas. Con una media de casi 400 urgencias diarias, queda justificada la necesidad de pasar de los puestos de triaje actuales a tres nuevos boxes independientes para dividir a los pacientes según la prioridad de su dolencia. Otro de los puntos claves es el desdoble de los ocho boxes actuales, que se convertirán en 16 espacios individuales. Los trabajos de la primera fase se adjudicaron a finales de 2019, aunque el grueso de la intervención comenzó en 2020 y finalizó en septiembre de 2021, lo que permitió la apertura de nuevas consultas y una sala de espera tras una inversión de 600.000 euros.

Tras la pandemia, el proyecto original fue modificado para incluir boxes individuales (una lección aprendida del covid) y aunque se realizaron intervenciones menores en áreas administrativas y de custodia entre 2022 y 2023, el «grueso» de la reforma final de boxes y triaje se ha ido dilatando hasta ahora. Según las últimas previsiones y planes funcionales (actualizados a final de 2025), se espera que la reforma de Urgencias concluya a lo largo de este 2026.

Una estructura para clasificar rápido a leves y atender a urgentes

Dentro de las 151.260 urgencias atendidas en 2025, las emergencias reales (nivel 1) fueron una minoría de casi 230 casos de riesgo vital inmediato.

La mitad de los pacientes que acudieron al centro presentaban patologías leves que hacen colapsar al sistema con casos que no siempre requieren un Hospital de alta complejidad. Con la nueva estructura, al desplazar el Box de Críticos y ampliar el área de Triaje, el Hospital busca que esa masa de miles de pacientes «leves» sea clasificada con rapidez, dejen de ocupar espacio en las zonas de paso y se deriven con agilidad para que el personal se centre en los de niveles más graves.