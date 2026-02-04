La nieve llega a León con la capital cubierta de blanco y la provincia en alerta por la borrasca Leonardo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se encuentra en alerta por un intenso temporal meteorológico impulsado por la borrasca Leonardo, que ha traído abundantes precipitaciones, descenso térmico notable y nevadas que han alcanzado incluso la capital leonesa este miércoles 4 de febrero de 2026.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la provincia mantiene activos varios avisos amarillos por nevadas, deshielos y, en algunas zonas, viento. En la Cordillera Cantábrica leonesa, el aviso por nevadas se prolonga desde la tarde del martes hasta primeras horas de este miércoles, con acumulaciones previstas de hasta 10 centímetros en 24 horas por encima de los 900-1.100 metros de altitud.

Las precipitaciones en forma de nieve han sido más frecuentes durante la noche y la madrugada, aunque en cotas más bajas tienden a fundirse rápidamente a lo largo del día. En la capital leonesa, la jornada ha amanecido con una imagen invernal característica de las últimas semanas: una fina capa blanca cubre calles, plazas y tejados tras las precipitaciones intensas registradas durante la madrugada. La nieve ha cuajado en la ciudad, aunque de forma ligera y en combinación con la alta humedad ambiental. A primera hora de la mañana, las calles presentaban un aspecto con la típica papilla que se forma al mezclarse la nieve recién caída con el suelo húmedo y las temperaturas próximas a los 0 °C, lo que genera superficies resbaladizas y obliga a extremar la precaución en desplazamientos peatonales y rodados.

La Aemet indica que la cota de nieve ha oscilado entre los 900 y los 1.400 metros en las últimas horas, permitiendo que las nevadas llegaran a la propia capital en episodios intermitentes. En la montaña oriental y comarcas del norte como El Bierzo, Laciana o la Montaña Central, las acumulaciones han sido algo más significativas, aunque sin alcanzar niveles extremos en la jornada de hoy.

El temporal no se limita a la nieve: las previsiones de Meteored y Aemet apuntan a que las precipitaciones continuarán siendo abundantes en forma de lluvia en cotas bajas, con acumulaciones que pueden superar los 8-10 mm en las próximas horas en la provincia. Se espera un día de cielos cubiertos o muy nubosos, con temperaturas máximas que apenas superarán los 5-8 °C en la capital y sensiblemente más bajas en la montaña.

El viento, de componente oeste y suroeste, soplará con rachas moderadas que contribuyen a la sensación de frío. La situación hidrológica también preocupa: el deshielo progresivo de la nieve acumulada en días previos, sumado a las lluvias persistentes, podría provocar crecidas puntuales en arroyos y ríos de la provincia, especialmente en zonas de montaña y valles. La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene varios avisos en ríos leoneses por riesgo de desbordamientos. En la capital, los servicios municipales están atentos al estado de las vías principales para actuar con sal y maquinaria si las condiciones empeoran. Este episodio forma parte de una semana marcada por la inestabilidad atlántica en el noroeste peninsular, con borrascas sucesivas que mantendrán la alerta meteorológica en Castilla y León al menos hasta el fin de semana. La provincia de León se sitúa como una de las más afectadas por este frente frío y húmedo que tiñe de blanco amplias zonas del territorio leonés.