El tráfico de Eras se vuelve un laberinto en León por los bacheados

La circulación en la zona de Eras de Renueva se convirtió ayer en un caos a la hora de comer, debido a las obras de reparación de los baches existentes en al menos tres zonas de la barriada leonesa. En la confluencia de General Gutiérrez Mellado con el Paseo de Salamanca, en la Travesía de General Gutiérrez Mellado y en la rotonda de San Juan de Dios, se instalaron vallas de limitación del tráfico, que generaron retenciones.

La buena voluntad de los agentes de la Policía Local no sirvió para hacer frente a la peculiar planificación del operativo, que dispuso apenas un par de efectivos parta hacer frente a la saturación en Eras y que si se añadía en el trayecto la ruta por la glorieta de Carlos Pinilla, convertía en imposible la misón de circular por el extraradio de esa zona con un adecuado éxito en la relación tiempo-velocidad.

Las tareas de parcheado del firme en esa zona se cerrarán antes de que lo haga la modificación de la glorieta de Pinilla, que todavía tienen bastante tarea por delante. Todo para resolver los problemas de la circulación en esa zona de la capital, al límite con San Andrés del Rabanedo y en un punto sensible de la ciudad que está sufriendo los problemas derivados de la gestión que se está realizando con el tráfico en la capital.