La Policía Nacional desmantela un narcopiso en León con tres detenidos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio del Crucero, en León, en una operación que se ha saldado con la detención de dos hombres y una mujer. La intervención, motivada por la alarma social y las constantes quejas de los residentes debido al trasiego incesante de personas en el inmueble, permitió a los agentes confirmar que los ocupantes del piso contaban con antecedentes previos por tráfico de drogas. Las pesquisas policiales vincularon además a dos de los detenidos, madre e hijo, con antiguos negocios de hostelería de escaso éxito, lo que levantó sospechas sobre un posible entramado de blanqueo de capitales derivado de la actividad ilícita.

Durante la fase de investigación, los agentes interceptaron diversas dosis de droga a compradores que abandonaban el domicilio y constataron que los sospechosos manejaban importantes sumas de dinero en efectivo de procedencia injustificada. El registro judicial del inmueble culminó con la incautación de heroína, cocaína, básculas de precisión y útiles para el corte de las sustancias, además de un hallazgo relevante de cartuchería de arma corta y pistones para la fabricación de munición. Aunque el operativo ha logrado erradicar este "punto negro" de menudeo que perturbaba la convivencia vecinal, los tres implicados han quedado en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, a la espera de la celebración del juicio.