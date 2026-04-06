Caos en el Ayuntamiento de León para devolver los 3,7 M€ de 78.000 recibos ilegales de basura

Por dos veces tropezó el Ayuntamiento de León con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por las tasas de la basura y, en otras tantas ocasiones, se encuentra con el mismo problema para la devolución de los recibos. Casi tres meses después de que le notificaran la segunda de las sentencias, que anula el tributo correspondiente al tratamiento de residuos de 2024, el consistorio no ha logrado devolver todavía el recibo cobrado de manera ilegal a los contribuyentes, mientras sí que acaba de liquidarles de un tirón las facturas atrasadas de la recogida correspondientes a 2025 y empezará ya con 2026. El caos, que en el precedente se ajustó a poco más de 4.500 recibos, se multiplicará ahora con 78.000 facturas pendientes de reembolsar.

El embudo con la parte estrecha atrapa el reintegro de cerca de 3,7 millones de euros que la administración municipal recaudó por este tributo, que hasta el año 2023 gestionaba la Diputación por medio del consorcio provincial de Gersul. Pese a que los técnicos habían advertido de los riesgos de aventurarse a poner al cobro la tasa de 2024, mientras no se resolviera el pleito judicial que había pendiente por la reclamación de un particular y la empresa Property Let, el equipo de gobierno de José Antonio Diez siguió adelante con el procedimiento. Ni siquiera el fallo anterior del TSJ, que en septiembre había anulado la ordenanza del tributo unificado de tratamiento y recogida de residuos de 2025, hizo que tuvieran cautela.

La consecuencia directa comprometió la caja de la tasa. No sólo se perdieron los 5,1 millones de euros previstos, de los que 3,7 millones se cobraron y el resto quedaron pendientes una vez cerrado el plazo de pago en voluntaria, sino también los 448.949 euros que se habían pagado a Correos por las cartas con acuse de recibo que, a partir de octubre del año pasado, empezaron a llegar a los domicilios para cumplir con la ley, en la que se fija que un nuevo tributo tiene que ser notificado de esta manera. No podrá cobrarlo el Ayuntamiento de León tampoco por 2025, ni por 2026, al anularse la tasa, lo que supone 15,3 millones en total de ingresos irrealizables, a la vez que no puede eludir el pago de una factura de este mismo importe a la Diputación por el uso del Centro de Tratamiento de Residuos.

El balance de daños, después de que los servicios jurídicos desaconsejaran acudir al Supremo porque no había posibilidades de que prosperara el recurso de casación, lo solventó el alcalde a mediados de enero con el anuncio de que se devolverían de oficio los recibos: 38 euros de manera lineal para todos los domicilios que, en el caso de los comercios, llegaban a 4.000 euros, en industrias a 3.000 euros y en oficinas a 1.998,8 euros.

La sentencia del TSJ data de primeros de enero, pero el consistorio aún no ha sido capaz de articular la devolución masiva de oficio del dinero

El problema surgió de nuevo cuando los servicios económicos se pusieron a organizar la devolución, como ya les había sucedido con la tasa unificada de 2025. Entonces, el efecto apenas se notó porque sólo se habían pagado poco más de 4.500 facturas, todas ellas notificadas por sede electrónica, con apenas 1,2 millones de recaudación. Pero, en ese momento igual que ahora, la promesa de reembolso se complica porque no en todos los casos coincide el nombre del contribuyente del recibo con el titular de la cuenta desde la que se paga.

El desfase afecta sobre todo a los pisos alquilados. En muchos de estos contratos, el dueño de la vivienda carga al inquilino con la responsabilidad de abonar las tasas. No hay problema para pagar, pero sí cuando se quiere hacer un reintegro, dado que los bancos devuelven aquellos en los que no coinciden los nombres al identificar el reembolso como inválido.

León dejará de recaudar 15,3 M€ al tener que devolver esta tasa de 2024 y no poder cobrar las de 2025 y 2026 por la nulidad de la ordenanza

El obstáculo, ajustado a los recibos que se abonaron por trans­fe­ren­cia ban­ca­ria o mediante la tar­jeta de cré­dito, se multiplica con los contribuyentes que decidieron acogerse a las otras dos formas de pago posible: el desembolso en la ventanilla de los bancos en los que tiene el Ayuntamiento de León las cuentas abiertas y el cumplimiento de la obligación fiscal por bizum. Se sabe quién pagó, pero la dificultad para devolverlo existe.

La salida, como ya se hizo la vez anterior, pasa por buscar cuentas que consten en la base de datos municipal, bien por otros pagos de servicios o por diferentes domiciliaciones, en las que se asocie a los titulares que hicieron el pago de cada recibo. A mayores, se opta por tirar de los correos electrónicos que puedan figurar en los archivos del consistorio.

Los precedentes hacen que los trabajadores municipales, sufridores de las consecuencias de un hecho del que no son responsables, se preparen para la avalancha de quejas. Ya las han afrontado desde que enero se hizo pública la sentencia, pero cuando se avance en la devolución cuentan con que el alcance se dispare.