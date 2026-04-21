Mercadona invierte 2 M€ en su logística de Villadangos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las compras de Mercadona entre los más de 590 proveedores de la autonomía alcanzaron los 2.705 millones de euros, con el objetivo de ofrecer un «surtido de calidad contundente» de productos que responda a las expectativas de sus «Jefes» (como internamente denomina a los clientes). Entre ellos, figuraron las 71.000 toneladas de patatas adquiridas a agricultores de la lo que supone un incremento del 29 por ciento; las 10.000 toneladas de cebollas, las 13.000 toneladas de manzanas, las 16.300 toneladas de azúcar y las 3.900 toneladas de fresas. Unas cifras que la empresa de supermercados subrayó como su «apuesta decidida» por el sector agroalimentario castellano y leonés.

La inversión de Mercadona el año pasado en Castilla y León superó los 28 millones de euros. De este total, más de 26 millones de euros fueron destinados a la mejora de su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer. Otros dos millones fueron para las actuaciones de mejora en el bloque logístico que la compañía tiene en Villadangos del Páramo. En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto tres supermercados (que han supuesto el cierre de otros cuatro por no cumplir los estándares requeridos por la compañía) en las provincias de Valladolid y León. A cierre de 2025, Mercadona contaba con 63 supermercados, 58 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8) y 58 tenían la sección Listo para Comer.

En términos de empleo, Mercadona dispone de una plantilla compuesta por más de 4.500 personas. «Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad», apuntó en un comunicado recogido por la Agencia Ical. Citó los ejemplos de la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de cuatro años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

En el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía donó 730 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 50 entidades sociales con las que colabora en la autonomía, lo que equivale a más de 12.160 carros de compra.