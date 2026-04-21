Confirmado por el BOE: España actualiza su lista de sustancias psicotrópicas tras cinco décadas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva orden ministerial que transforma significativamente el marco regulatorio de las sustancias psicotrópicas en territorio español. La Orden SND/362/2026, fechada el 13 de abril, introduce cambios sustanciales en el anexo 1 del Real Decreto 2829/1977, una norma que lleva casi cinco décadas regulando la fabricación, distribución y dispensación de estos compuestos.

La modificación responde a las obligaciones internacionales contraídas por España tras ratificar el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Este tratado internacional exige a los Estados Partes implementar medidas efectivas de fiscalización sobre las sustancias incluidas en sus listas anexas, así como sobre aquellas que la Comisión de Estupefacientes de la ONU decida incorporar posteriormente.

El Ministerio de Sanidad justifica esta actualización normativa como una respuesta necesaria ante la cambiante situación del tráfico ilícito de drogas y los desafíos crecientes que plantean las nuevas sustancias psicoactivas. Estas modificaciones buscan mejorar el control sobre la circulación de estos compuestos y contribuir tanto a su prevención como a su represión en el ámbito nacional.

Nuevas sustancias bajo vigilancia intensiva

La orden ministerial incorpora seis nuevas sustancias a la lista II del anexo 1 del Real Decreto 2829/1977. Entre ellas destacan la 2-clorometcatinona (2-CMC), la 2-metilmetcatinona (2-MMC), la 4-bromometcatinona (4-BMC) y la N-etilnorpentedrona (NEP). Estas cuatro sustancias fueron incluidas previamente en la Directiva Delegada (UE) 2025/2062 de la Comisión Europea, que modificó el anexo de la Decisión marco sobre tráfico ilícito de drogas.

Las catinonas sintéticas representan una familia de compuestos químicos que han proliferado en el mercado ilegal durante los últimos años. Según el Sistema de Alerta Temprana de la Unión Europea, estas sustancias se encuentran bajo monitorización estrecha debido a sus efectos potenciales sobre la salud a corto y largo plazo. Su perfil de seguridad, toxicidad y efectos sobre la conducta resultan similares a otras sustancias ya controladas.

Además, la lista II incorpora el cannabinoide sintético MDMB-FUBINACA, una sustancia sin usos terapéuticos conocidos que presenta un potencial de abuso y dependencia comparable al de otros compuestos ya fiscalizados. Este tipo de cannabinoides sintéticos figura en la base de datos EDND (European Information System and Database on New Drugs), herramienta fundamental para el seguimiento de nuevas sustancias psicoactivas en Europa.

Lisdexanfetamina: un medicamento bajo nueva regulación

La sexta sustancia añadida a la lista II resulta particularmente relevante desde el punto de vista terapéutico. La lisdexanfetamina es un precursor de la dexanfetamina, sustancia ya incluida en la lista II del Real Decreto 2829/1977. En España, este compuesto se utiliza como parte del tratamiento para controlar los síntomas del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en adultos y niños mayores de seis años.

Tras su administración oral y absorción, la lisdexanfetamina experimenta una hidrólisis enzimática al contacto con los eritrocitos sanguíneos, descomponiéndose en lisina y dexanfetamina. Este proceso produce en el organismo efectos estimulantes similares a los de la dexanfetamina, justificando su inclusión en las listas de control y la aplicación de medidas proporcionales a los riesgos que genera para la salud pública.

Los profesionales sanitarios que prescriben lisdexanfetamina para el tratamiento del TDAH deberán ahora cumplir con requisitos más estrictos de fiscalización, documentación y reporte de su uso. Esta medida busca prevenir el desvío de la sustancia hacia circuitos no terapéuticos, sin comprometer su disponibilidad para pacientes que realmente la necesitan.

Carisoprodol: inclusión en la lista IV

La modificación normativa también afecta a la lista IV del anexo 1, que incorpora el carisoprodol junto con sus variantes estereoquímicas, racematos y sales. Esta decisión se fundamenta en la recomendación adoptada por la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas en su 68.º periodo de sesiones, siguiendo el análisis crítico realizado por el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud.

El carisoprodol presenta características que justifican su control, aunque las medidas aplicables a la lista IV son menos restrictivas que las correspondientes a la lista II. La sustancia carece de utilidad terapéutica establecida o reconocida en España, y su consumo plantea riesgos sanitarios que requieren una supervisión adecuada por parte de las autoridades competentes.

Obligaciones para entidades del sector farmacéutico

La disposición adicional única de la orden establece que las entidades fabricantes, importadoras, exportadoras, distribuidoras y dispensadoras de las sustancias afectadas deberán adecuar su actuación a las nuevas exigencias desde la entrada en vigor de la norma. Esto implica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 2829/1977 para productos psicotrópicos, así como en la Orden de 14 de enero de 1981 que desarrolla dicho decreto.

Entre las obligaciones destacan el registro detallado de todas las operaciones relacionadas con estas sustancias, la implementación de sistemas de seguridad adecuados para su almacenamiento, y el reporte periódico a las autoridades sanitarias sobre volúmenes de producción, distribución y dispensación. Las empresas farmacéuticas dispondrán de un plazo prudencial para adaptar sus procedimientos internos a las nuevas exigencias normativas.

Contexto internacional y cumplimiento de compromisos

Esta modificación normativa responde a un doble compromiso internacional de España. Por un lado, da cumplimiento a las obligaciones derivadas del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, ratificado por España en julio de 1973 y vigente desde agosto de 1976. Por otro, transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva Delegada (UE) 2025/2062, incorporando nuevas sustancias psicoactivas a la definición de droga establecida en el marco jurídico europeo.

La Comisión Europea había instado a los Estados miembros a adoptar las disposiciones legales y reglamentarias necesarias para aplicar estas medidas de control, reconociendo que el tráfico y consumo de nuevas sustancias psicoactivas representa un desafío creciente para la salud pública europea. La coordinación entre Estados resulta fundamental para evitar el desplazamiento del mercado ilegal hacia territorios con regulaciones menos estrictas.

Principios de buena regulación aplicados

El Ministerio de Sanidad ha fundamentado esta orden en los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. La norma persigue un interés general al establecer medidas que contribuyen a disminuir el consumo y el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas, constituyendo la regulación imprescindible para atender esta situación sin que existan alternativas menos restrictivas.

Durante la tramitación de la orden se realizó el trámite de audiencia e información pública, favoreciendo la participación de los potenciales destinatarios de la norma. Asimismo, fueron consultadas todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, garantizando así la coordinación territorial necesaria para su aplicación efectiva en todo el territorio español.

Entrada en vigor y aplicación inmediata

La Orden SND/362/2026 entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que supone una aplicación inmediata de las nuevas medidas de control. Esta rapidez responde a la urgencia sanitaria identificada por las autoridades, especialmente en relación con las catinonas sintéticas y cannabinoides sintéticos que han proliferado en el mercado ilegal durante los últimos años.

La implementación efectiva de estas medidas requerirá la coordinación entre múltiples actores: autoridades sanitarias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, industria farmacéutica, profesionales sanitarios y organismos internacionales. Solo mediante este enfoque integral será posible alcanzar los objetivos de salud pública que fundamentan esta modificación normativa, protegiendo a la población española de los riesgos asociados al consumo de sustancias psicotrópicas no controladas.