Incautados dos kilos de cocaína en un control de carretera con destino final a la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil detuvo el pasado domingo, 26 de abril, a un varón como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva, en su modalidad de tráfico de drogas, por sustancia que causa grave daño a la salud.

Los hechos se produjeron durante un dispositivo operativo establecido en una vía de acceso a la ciudad de León. En el transcurso de los controles preventivos se procedió a la identificación de varios vehículos, siendo inspeccionado uno de ellos de forma minuciosa con el apoyo de un perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

Sustancia intervenida

Durante la actuación, los agentes localizaron en un habitáculo oculto dos paquetes sospechosos que, una vez sometidos a las correspondientes pruebas de detección, arrojaron resultado positivo en cocaína.

El peso total de la sustancia intervenida supera los dos kilogramos, cantidad considerada de notoria importancia, que podría haberse incrementado sustancialmente tras su posible mezcla con productos de corte habituales para su distribución ilícita.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de León, que decretó su inmediato ingreso en el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas.

De la investigación se ha hecho cargo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, que mantiene abiertas varias líneas de trabajo para determinar la posible implicación de otras personas en los hechos, sin descartarse nuevas detenciones o registros en los próximos días.

En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), el Grupo Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de León y componentes del Subsector de Tráfico de León, dentro de los controles periódicos establecidos en la provincia.

La Guardia Civil de León reafirma su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana, destacando la coordinación entre unidades especializadas para la prevención y esclarecimiento de delitos graves.