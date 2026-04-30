Drogas al volante: la Universidad de León y Cruz Roja convierten el riesgo en experiencia real

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El parking de la Facultad de Ingenierías Industriales, Informática y Aeroespacial del Campus de Vegazana se ha transformado este jueves en un improvisado circuito de karts, donde estudiantes de la Universidad de León han podido experimentar, en primera persona, los efectos que el consumo de drogas puede tener sobre la conducción.

La actividad, organizada por Cruz Roja León en colaboración con las áreas de Estudiantes y de Universidad Saludable, se enmarca en la campaña ‘Sales hoy?’, una iniciativa orientada a sensibilizar a la población joven sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias, especialmente en contextos de ocio, promoviendo una toma de decisiones libre, informada y responsable.

La propuesta ha permitido a los participantes completar un recorrido utilizando gafas de simulación que alteran la percepción, los reflejos y la coordinación, simulando los efectos reales que determinadas sustancias provocan en la conducción. Una experiencia práctica y muy visual con la que comprobar cómo una acción cotidiana como ponerse al volante puede convertirse en una situación de riesgo real bajo los efectos de drogas y alcohol.

Más allá del componente lúdico, la iniciativa busca generar conciencia entre los jóvenes y fomentar una toma de decisiones responsable, tanto en la conducción como en otros ámbitos de la vida.

Con acciones como esta, la Universidad de León continúa avanzando en su compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y la prevención, acercando a la comunidad universitaria mensajes clave a través de formatos innovadores, cercanos y de alto impacto.