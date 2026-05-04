WhatsApp revoluciona la privacidad en 2026: así puedes ocultar tu número de teléfono y crear tu usuario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las puertas abiertas por las que se cuela la privacidad cuando accedes a una red social es uno de los temores más habituales de los usuarios que se manejan con este tipo de herramientas.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más descargada del mundo, va a realizar uno de los cambios más importantes desde su nacimiento, en consonancia con lo que han hecho ya otro tipo de redes sociales.

A partir de la segunda mitad de 2026, los usuarios podrán ocultar completamente su número de teléfono y comunicarse utilizando un nombre de usuario único, muy parecido a lo que ya se usa en Instagram o X (Twitter).

Según información confirmada por fuentes cercanas al desarrollo de la aplicación y filtraciones de WABetaInfo, la función ya se encuentra en fase beta avanzada y ha comenzado un despliegue limitado a un pequeño grupo de usuarios durante el mes de abril.

La implementación generalizada está prevista para la segunda mitad de este año, con posibles primeros lanzamientos más amplios a partir de junio.

¿Cómo funcionará?

Los usuarios podrán crear un alias único del tipo @nombre, que podrán compartir con quien deseen sin necesidad de revelar su número personal.

De esta forma, será posible iniciar chats, llamadas y videollamadas solo con el nombre de usuario. El número de teléfono seguirá existiendo en la cuenta (por motivos de seguridad y recuperación), pero quedará oculto para los demás contactos.

Esta novedad supone un gran avance en privacidad y seguridad, ya que reducirá significativamente los riesgos de spam, acoso y filtraciones de datos personales, uno de los principales puntos débiles que los usuarios han criticado durante años.

Requisitos y detalles conocidos hasta el momento

Los nombres de usuario tendrán entre 3 y 35 caracteres .

Podrán combinarse letras, números y algunos símbolos permitidos.

La función será opcional: quien lo desee podrá seguir usando el número de teléfono de forma tradicional.

Se espera que ayude especialmente a cuentas empresariales, creadores de contenido y usuarios que quieran separar su vida personal de la pública.

Meta, propietaria de WhatsApp, lleva más de dos años trabajando en esta característica. Su llegada marca un cambio de paradigma: por primera vez desde su creación en 2009, la aplicación dejará de depender exclusivamente del número de teléfono como identificador principal.