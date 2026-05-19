Chocan un camión y una furgoneta en León y dejan un herido a la altura de la calle Astorga

Un camión y una furgoneta acaban de chocar en la calle Astorga de la capital, con el resultado de un herido.

Varias llamadas avisaron al Servicio de Emergencias 112 a las 10.31 horas por la colisión de los dos vehículos. Informaban de que había un varón, de unos 50 años, fuera del vehículo, consciente, que necesitaba asistencia sanitaria.

Se dio aviso a Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió recursos.