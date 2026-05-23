El coordinador europeo se salta León en el repaso al Corredor Atlántico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León pierde cuerpo en el Corredor Atlántico, al punto de haber desaparecido hasta de la lista de excusas y ejemplos que pone el Gobierno para desmentir las críticas por el atasco de obras, y los proyectos atollados en el tiempo. En el añadido de este desplome de posición, la agenda del coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, no tiene en cuenta ni un sólo punto de la provincia en la próxima visita que va a realizar a España. Acudirá, por ejemplo, al puerto de El Musel, en Gijón. Barbón confirmó que se reunirá con él y que el encuentro servirá para abordar los asuntos pendientes del Corredor en Asturias. «Hay obras previstas, por ejemplo, la renovación de la vía entre Lena y Oviedo, que es fundamental, y otras cuestiones que nosotros tenemos que poner encima de la mesa dentro de esa capacidad intermodal y logística que reivindicamos», señaló. Acción y reacción. Contra las críticas de tres presidentes autonómicos, el Gobierno replica con recuento de millones a discreción. El Corredor Atlántico, tan activo en los últimos años en los programas políticos para macerar el voto en época electoral, avanza con previsiones atascadas entre el proyecto y el horizonte de obra. Ni uno de citados por el Gobierno para tratar de acallar el descontento de las autonomías afectadas por el abandono estructural está localizado en la provincia leonesa. Aunque no escasean los proyectos pendientes. La vía entre León y Ponferrada, colgada de la disculpa transitoria del estudio, igual que la Ruta de la Plata. La adecuación de la vía entre León y la variante de Pajares, tan alejada aún del concepto de la alta velocidad. León dejó de salir en la propaganda gubernamental con el desarrollo ferroviario, que se centra bien lejos de esta provincia, hasta en los ejemplos que expone el ejecutivo socialista como referente de que Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda y Adrián Barbón están confundidos con las críticas al atasco del corredor de León al oeste, de León al norte. En tierras lejanas de León se afronta ese avance que sujeta en la información corporativa del Gobierno la inversión récord en las infraestructuras del Corredor Atlántico, con 3.123 millones de euros licitados en actuaciones ferroviarias durante 2025 y el mantenimiento de esta tendencia en los cinco primeros meses de 2026, con 1.000 millones de euros. El pasado año las inversiones crecieron un 122% respecto a las de 2024. Entre los proyectos que recibieron un gran impulso se encuentran la llegada de la alta velocidad al País Vasco con la denominada Y Vasca con inversiones por más de 450 millones de euros. También 2025 fue un año histórico para avanzar en la línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, en el despliegue de la alta velocidad en Extremadura, en la Toledo-Talavera-Talayuela o en la Sevilla-Huelva. En el colofón la texto de desagravio al Corredor Atlántico, el Gobierno recuerda que Adif ha licitado el contrato para el suministro de carril destinado a las obras de renovación de la línea ferroviaria Madrid-Hendaya a su paso por Araba, con un presupuesto de 12,77 millones de euros, que se suma a los 16,6 millones de euros ya adjudicados el pasado mes de marzo para la ejecución de las obras de mejora de vía en este trayecto, que ha sido adjudicado el pasado mes de marzo. Repasa la U, de Olmedo (Valladolid), y la ampliación desde el este castellano; pero León no sale en las referencias actuales ni en las cuentas pendientes.