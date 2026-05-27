La Guardia Civil recuerda la disponibilidad del sistema de cita previa para trámites en Intervención de Armas y Explosivos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la disponibilidad del sistema de cita previa para solicitar diferentes trámites relacionados con licencias, guías de pertenencia, transferencias, revistas de armas y demás gestiones administrativas vinculadas al control de armas y explosivos.

El sistema permite seleccionar la provincia, el trámite a efectuar, la sede disponible y la franja horaria más adecuada, así como consultar o anular citas previamente confirmadas, reduciendo con ello los tiempos de espera, agilidad en los trámites, mejora en la calidad de los servicios prestados y una gestión más eficiente.

En la provincia leonesa se encuentras desplegadas cuatro Intervenciones de Armas y Explosivos ubicadas en las localidades de Astorga, Ponferrada, Villablino y León capital.

Además, la Comandancia de León cuenta con la Intervención Móvil de Armas, una furgoneta que recorre la provincia para facilitar trámites (renovaciones, revistas, transferencias) sin acudir a las oficinas fijas, requiriendo cita previa. Opera en diferentes localidades con calendario mensual, siendo esencial solicitar cita previa a través del teléfono 060 o en la sede electrónica de la Guardia Civil.

Esta unidad va equipada con toda la tecnología necesaria para realizar cualquier gestión en cualquier punto de la provincia.

El calendario de esta furgoneta móvil para el mes de junio es el siguiente:

Día Localidad Ubicación Horario

2 Laguna de Negrillos Plaza San Juan 09:30 a 13:00

9 Riaño Plaza Ayuntamiento 10:00 a 13:00

16 Puente Almuhey Centro de Salud 10:00 a 13:00

23 La Magdalena Centro de Salud 09:30 a 13:00

30 Cistierna Plaza Ayuntamiento 10:00 a 13:00

Para realizar la cita previa en las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil siga las siguientes instrucciones:

1.- Acceda a la aplicación informática, para trámites en las intervenciones de armas.

2.- Seleccionar una provincia y elegir entre los trámites disponibles.

3.- Tras seleccionar el trámite se debe rellenar un formulario de datos personales (DNI, NIE o pasaporte).

4.-Seguidamente presenta un menú para seleccionar:

• Sede (lugar) en la que se puede hacer el trámite.

• Hora.

También se puede consultar la información sobre:

• Consultar citas confirmadas.

• Anular una cita.

Los trámites, sedes y calendarios ofertados dependerán de la gestión interna realizada por cada provincia o unidad.

La información está disponible en los siguientes idiomas: castellano, catalán, gallego, euskera e inglés.