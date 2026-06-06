El Gobierno echa tierra en la tumba de Torneros con 90 M€ a un taller en Vallecas

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

El ruido con Torneros se volvió barullo. Mientras crece el silencio oficial para tratar de que León se olvide de la plataforma, otra promesa fallida del Gobierno con la provincia leonesa se renueven las reivindicaciones en torno a este proyecto logístico. La última se sumó desde la UPL, que batió ayer las alas del agravio del gobierno socialista con las expectativas de desarrollo en este territorio. Fue después de que el Gobierno autorizó la licitación para construir un nuevo taller ferroviario en Vallecas donde se revisarán los vehículos que dispone Adif para vigilar el estado de las vías y el mantenimiento de su material rodante, que incluirá además la demolición de las instalaciones actuales para construir una nuevas y ampliadas, para lo que Adif destinará 90,4 millones de euros. Justo, el movimiento previsto con Torneros, de traslado desde La Sal y ubicación en la vega del Bernesga para ejercer de base tractora en la transformación de doscientas hectáreas en asiento logístico. UPL revuelve dentro de la herida que no cierra. «En enero de 2026 el Ministro de Valladolid, Oscar Puente, anunció otra inversión de 61 millones de euros para el complejo ferroviario de Valladolid que en el cómputo total del proyecto llegará hasta los 300 millones de euros», relata en contraposición con el olvido que condena a Torneros. Estos dos recientes datos de inversiones contrastan con la situación del proyecto ferroviario que se iba a instalar en Torneros, que nació nada menos que en 2010 como un «Plan Regional de Ámbito Territorial» (PRAT), que supondría el desarrollo ferroviario e industrial de León y su entorno con una superficie total de 2.000.000 de metros cuadrados y donde, como primera obra pública a ejecutar en referidos terrenos, estaba la inversión necesaria para los nuevos talleres para el mantenimiento del material ferroviario, y que iba a suponer, estos talleres, el elemento tractor para la plataforma intermodal y del desarrollo de León. «El contraste entre estas inversiones y la nula inversión en Torneros es demoledor y lo único que vemos es que el mismo taller de León en sus dos centros de trabajo continúa día a día con una pérdida de carga de trabajo». Hace unas semanas, CCOO alentó a la construcción del nuevo taller.