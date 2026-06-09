Las agresiones sexuales se multiplican en León y ya se contabiliza una cada seis días

La problemática de las agresiones sexuales cobra vigor de nuevo en León y de acuerdo a los datos del balance correspondiente al primer trimestre elaborado por el Ministerio deI Interior, los casos de esta modalidad delictiva en la capital se han triplicado en el arranque del año, circunstancia que lleva a la preocupación a los cuerpos policiales. Es una media de un ataque de estas características cada seis días.

De acuerdo a los datos, en la capital se ha pasado de cinco a trece episodios de delitos contra la libertad sexual. Las agresiones sexuales con penetración que se han contabilizado aumentan a cinco y el resto de delitos. Suman otros ocho casos más, siempre hablando de la demarcación de la ciudad.

En San Andrés del Rabanedo se han constatado dos incidentes de estas características, aunque ninguno fue con penetración. Ponferrada tampoco contabilizó violaciones como tal, pero sí que ha registrado dos casos de abusos.

El crecimiento de esta tipología delictiva sigue una progresión eminentemente más acentuada que en el resto del país, que también registra una tónica ascendente, pero menos. Los delitos contra la libertad sexual, a nivel nacional, crecieron un 1,1 %, pero las agresiones sexuales con penetración se dispararon un 3,8 %.

Explicación oficial

El Gobierno pone su explicación: «El aumento sostenido en este tipo de delitos debe ponerse, en parte, en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que reduce los niveles de infradenuncia existentes en relación con estos tipos penales», dice la explicación oficial.

Es el de los delitos sexuales el epígrafe cuyo aumento resulta más significativo y que ofrece cifras más espectaculares, porque el total de la criminalidad crece solo un 4,5%, merced a los 4.659 delitos que se han registrado en los tres primeros meses del año. El problema de los de carácter íntimo es que en proporción, son los más llamativos y la vorágine en la que está entrando el asunto empieza a preocupar. Y eso que este tipo de sucesos no está trascendiendo especialmente, por el mimo que le ponen los agentes para evitar que lleguen a la opinión pública.

En el trabajo de los cuerpos policiales, destaca sobremanera el apartado de las estafas informáticas, que se han elevado a 1.226, en los tres primeros meses del año. Y crecen los hurtos, que suman ya 927 casos hasta abril o los robos, con fuerza en los domicilios y en los establecimientos, con 195, denuncias y 118, respectivamente.

Otro de los apartados que está experimentando un crecimiento espectacular es el de los robos de vehículos, que también se ha triplicado prácticamente. Por los 14 casos que se denunciaron el año pasado, hasta marzo se habían registrado 42.

Contrasta este hecho con el referente de las operaciones de tráfico de drogas, que proporcionalmente crecen un 200%, pero que en términos absolutos se quedan en tan solo 15, no demasiadas a tenor del movimiento que los estupefacientes viven en la calle.