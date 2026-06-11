El segundo mejor centro de FP de España está en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

educativas de referencia de nuestro país al revalidar la segunda posición nacional en el FP Ranking elaborado por la consultora especializada Strategik. El estudio, considerado uno de los análisis más completos del sector de la Formación Profesional privada en España, reconoce nuevamente a FP Aspasia como el segundo mejor centro privado de Formación Profesional del país.

La clasificación evalúa un total de 631 centros educativos registrados oficialmente en España, de los cuales únicamente 31 han logrado acceder a la clasificación final. Para elaborar el ranking, Strategik analiza 24 indicadores agrupados en ocho categorías y tres grandes bloques relacionados con la calidad docente, la empleabilidad, las certificaciones, la responsabilidad social corporativa, la oferta educativa, las modalidades de formación, las instalaciones y la comunidad educativa.

Un referente en FP

Este reconocimiento supone la consolidación de la apuesta estratégica que Grupo Aspasia viene realizando por la Formación Profesional durante los últimos años. El informe destaca especialmente la capacidad de crecimiento de FP Aspasia y su modelo educativo basado en la excelencia académica, la cercanía al tejido empresarial y la adaptación permanente a las demandas de las empresas.

Para Gemma Rodríguez, responsable del área de Formación Profesional de Grupo Aspasia, “mantenernos entre los mejores centros de Formación Profesional de España supone un reconocimiento al trabajo diario de docentes, equipos académicos y profesionales que ponen todo su esfuerzo en ofrecer una formación de calidad. Nuestro compromiso es seguir innovando y acompañando a nuestros estudiantes para que puedan desarrollar su talento y acceder a nuevas oportunidades profesionales”.

Una FP vinculada a las empresas

Uno de los principales factores que explican esta posición de liderazgo es la estrecha relación que FP Aspasia mantiene con el entorno empresarial. La entidad trabaja de forma continua para garantizar que los contenidos impartidos respondan a las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones, favoreciendo así la inserción laboral de sus estudiantes y la actualización constante de sus programas formativos.

La Formación Profesional vive actualmente uno de los momentos más relevantes de su historia en España. La implantación de la nueva normativa estatal y el impulso de la FP Dual están acelerando la conexión entre formación y empleo, convirtiendo esta modalidad educativa en una de las principales vías de acceso al mercado laboral. En este contexto, FP Aspasia ha reforzado su compromiso con una enseñanza práctica, flexible y orientada a resultados.

Además, la institución continúa apostando por sectores con una elevada demanda de profesionales, especialmente aquellos relacionados con la digitalización, las nuevas tecnologías, la programación, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la administración de sistemas y el desarrollo de aplicaciones. Una estrategia que permite anticiparse a las necesidades futuras del mercado laboral y ofrecer a los alumnos una formación alineada con las profesiones emergentes.

Este reconocimiento reafirma la posición de FP Aspasia como una de las grandes referencias nacionales en Formación Profesional y consolida una trayectoria basada en la calidad, la innovación educativa y la empleabilidad de sus alumnos.