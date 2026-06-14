León acelera la licencia de la facultad de Medicina para que haya obras este curso

Los cimientos de la Facultad de Medicina de León ya encuentran asiento administrativo. La comisión informativa de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León aprobará este miércoles la licencia urbanística para la construcción del primer módulo de la nueva escuela. El permiso para el proyecto básico permitirá acelerar los plazos para que, en este mismo curso, cuando los primeros alumnos se encaminen a las dependencias provisionales de Ciencias de Salud, a partir de septiembre, puedan ver ya las obras del edificio que se levantará en la última parcela libre del campus de Vegazana, situada entre la biblioteca San Isidoro y el colegio La Palomera.

Aunque esos mismos 80 alumnos que tendrán el privilegio de forma parte de la primera promoción de Medicina de la institución académica leonesa no podrán estrenar las aulas de la nueva facultad hasta el curso 2029-2030. El calendario de plazos con el que trabaja la Universidad de León marca para entonces la entrega de este módulo inicial, descrito como un «edificio de alta complejidad técnica, versátil y funcional, que albergará laboratorios generales y de especialidades médicas, como Hematología, Traumatología, Cirugía, Reanimación o Anatomía Patológica, además de salas de simulación clínica, una biblioteca, espacios polivalentes y las instalaciones necesarias para la realización de las pruebas Ecoe, fundamentales en la evaluación del grado».

El módulo inicial encuentra acomodo en el solar de alrededor de 7.000 metros cuadrados que, hasta el momento, sirve como campo improvisado de béisbol. Ahí, donde ya se avanzaron las catas preceptivas a finales del pasado mes de octubre, junto con los estudios geotécnicos necesarios para determinar el tipo de cimentación y estructura que requerirá el edificio. Ahora, con licencia urbanística municipal para el proyecto básico, en el que se contienen los planos de la estructura en la que se invertirán 19,5 millones de euros, la Universidad de León deberá elaborar el de ejecución, programado para finales de 2026.

Con todo ese camino administrativo cubierto, la institución académica leonesa podrá licitar y adjudicar las obras. La definición de la empresa encargada de la construcción servirá para marcar el hito de la primera piedra, con 24 meses por delante de ejecución, aunque con la posibilidad de recortar estos tiempos en función de las ofertas que se reciban. El objetivo ineludible, remarcado en el plan elaborado por la Universidad de León, se centra en que el edificio esté finalizado y operativo para el inicio del curso 2029-2030.

El cumplimiento de este calendario determinará la construcción del segundo módulo. Con las primeras zonas de enseñanza académica ocupadas por los alumnos de los cuatro cursos que entonces ya habrán entrado en el grado, en las que podrán iniciarse en la práctica de especialidades médicas y simulación clínica, se prevé ejecutar el edificio complementario a partir de 2030. Este inmueble, para el que se necesitará presupuesto a mayores de los 19,5 millones de la fase inicil, albergará el aulario y las dependencias de gestión del centro, con aulas genéricas, de informática o de demostración, además del salón de actos y de grados, la biblioteca, la zona de administración y consejería, y locales destinados a las asociaciones estudiantiles, entre otros. En el exterior, se rematará la intervención con una zona de aparcamiento que dé servicio a la Facultad de Medicina.

Los planos dibujan un conjunto arquitectónico que suma 14.850 metros cuadrados construidos, repartidos en dos elementos principales de varias plantas. Los dos módulos, definidos por separado para facilitar la puesta en funcionamiento del primero de ellos para su uso docente ya en el curso 2029-20230, se conectarán cuando se entregue el segundo para mejorar la comunicación entre ambos espacios y redondear la Facultad de Medicina de León.

La planificación se acomada a la memoria presentada hace ahora justo un año ante la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. El organismo acaba de dar su beneplácito a la estrategia formativa del grado, así como al proyecto para el que, como han repetido desde el equipo rectoral de Nuria González, «se ha contado con la colaboración de numerosas universidades españolas, así como con asesoramiento de catedráticos y profesorado de distintas facultades de Medicina, que han compartido su experiencia y buenas prácticas». La suma de aportaciones incluye al «personal médico del Hospital de León, que ha aportado su visión profesional al diseño del proyecto», en el que han tenido voz además los técnicos de los diferentes servicios implicados del Ayuntamiento de la capital leonesa y los profesionales de la Junta. Sobre todos esos cimientos se levantará la Facultad de Medicina de León.