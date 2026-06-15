Junta y Gobierno salpican de oficinas León por la obra de la sede de Trabajo

Publicado por Abigail Calvo Creado: Actualizado:

El edificio de Trabajo, ubicado al lado de la Inmaculada, ya ha cerrado sus puertas para que comience la reforma de este inmueble construido en 1975. Con oficinas tanto del Gobierno como la de Junta, la obra ha provocado el reparto de las diferentes dependencias por cuatro puntos de la ciudad de León.

La puerta ya permanece cerrada y a través de la verja tan sólo pueden leerse los carteles informando a dónde se han trasladado las diferentes oficinas. La Oficina Territorial de Trabajo, dependiente de la Junta, se ha ubicado en el Centro de Seguridad y Salud Laboral de Castilla y León, en la calle Fraga Iribarne 11, en Armunia; el personal del Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, atenderá ahora los martes y los jueves de 9.00 a 14.00 horas, en la zona de Registro de la Subdelegación de Gobierno, aunque es preciso solicitar la cita por internet; el Sepe, el Servicio Público de Empleo Estatal, se encuentra ahora en la antigua escuela de Minas de la Universidad y actual sede del Instituto Confucio, en la calle Jesús Rubio, en la zona de la Corredera, y, por último, Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha reubicado en la Colegiata de San Isidoro, nada más entrar al edificio por la plaza de Santo Martino.La intervención en este bloque de oficinas, que se levantó incialmente para acoger la Casa Sindical de UGT, pretende hacer frente a una optimización y reestructuración de los espacios actuales. De este modo, una vez finalice la actuación, podrán trasladarse a este edificio unidades que ahora están ubicadas en edificios arrendados o con una situación inmobiliaria mejorable, según se apunta en el informe de licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, trabajos complementarios, dirección facultativa, coordinación y seguridad y salud y posterior gestión y control operativos para la rehabilitación integral del edificio, que cuenta con un presupuesto cercano a los 1,5 millones de euros.La reforma reestructurará los espacios actuales para ofrecer 209 puestos de trabajo en todo el edificio, que se repartirán en nueve unidades administrativas. La rehabilitación tendrá en cuenta que el espacio se destinará excluisivamente al uso administrativo, con lo que se buscará también la flexibilidad para alcanzar la mejor utilización de las instalaciones, teniendo en cuenta que deberá haber tanto despachos como áreas de trabajo en espacios abiertos.El edificio de trabajo fue el primer bloque exclusivamente de oficinas que se levantó en la capital leonesa y con las transferencias de competencias en 1996, se trasladaron a esta sede servicios tanto del Estado como de la administración autonómica como la sección de Relaciones Laborales y recursos, la de Fomento del Empleo y la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta, o el servicio público de Empleo Estatal, que ocupaban las plantas sexta y séptima, donde estaba hasta ahora la dirección, administración, empleo y formación; y las prestaciones por desempleo. Las obras de rehabilitación del edificio han forzado la reubicación durante su ejecución.

Las dependencias se han repartido en la calle Jesús Rubio, Fraga Iribarne, la plaza de Santo Martino y en la plaza de la Inmaculada