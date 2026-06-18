León en alerta por incendios: el calor dispara el riesgo forestal en toda la provincia

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La provincia de León ha entrado en un escenario de riesgo alto de incendios forestales coincidiendo con un episodio de subida de temperaturas que está afectando a buena parte del territorio. Este nivel de alerta se apoya en los indicadores de peligro que manejan organismos como la AEMET y los sistemas autonómicos de prevención como el operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León.

En este contexto, el aumento del calor, la baja humedad relativa y la sequedad acumulada del terreno elevan la probabilidad de ignición y propagación del fuego en zonas forestales y de matorral. La situación no responde a un único factor aislado, sino a la combinación de condiciones meteorológicas y estado de la vegetación, que en esta época del año suele ser especialmente sensible.

Las autoridades insisten en que estos niveles de riesgo no implican necesariamente la existencia de incendios activos, sino un incremento significativo de la vulnerabilidad del entorno natural.

Qué significa el nivel de riesgo alto en León

El nivel de riesgo alto que se está observando en León se enmarca dentro de los índices de peligro de incendios forestales que se actualizan de forma diaria o casi diaria en función de variables meteorológicas. La AEMET aporta datos clave como temperatura máxima prevista, viento y humedad, que se integran en modelos de riesgo.

En verano se multiplican los casos de incendios forestalesJesse Winter

A partir de esos cálculos, los servicios de prevención forestal de la Junta de Castilla y León activan distintos niveles de alerta dentro del operativo INFOCAL, encargado de la vigilancia, detección y extinción de incendios en la comunidad.

En este tipo de escenarios, el riesgo alto implica que cualquier fuente de ignición —una quema agrícola mal controlada, una colilla mal apagada o maquinaria en zonas secas— puede derivar con mayor facilidad en un incendio.

La vegetación, especialmente en áreas con matorral o masa forestal densa, actúa como combustible más sensible cuando las temperaturas son elevadas y la humedad del suelo y del aire desciende. Aunque estos avisos no son excepcionales en verano, sí marcan periodos en los que la vigilancia se intensifica y se recomienda extremar las precauciones en actividades al aire libre.

Recomendaciones y medidas de prevención activadas

Ante el escenario de riesgo alto en León, los dispositivos de prevención coordinados por la Junta de Castilla y León a través del operativo INFOCAL refuerzan la vigilancia en zonas forestales y puntos especialmente sensibles. Estas medidas incluyen patrullas de detección temprana, seguimiento de columnas de humo y control de accesos en áreas de alto valor ecológico cuando las condiciones lo requieren.

La información proporcionada por la AEMET es clave para anticipar las horas de mayor peligro dentro de cada jornada, normalmente asociadas a las horas centrales del día, cuando el calor alcanza su punto máximo.

A nivel de recomendaciones, las autoridades insisten en evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego en entornos naturales, así como en no abandonar residuos en zonas rurales o de montaña.

También se subraya la importancia de avisar de inmediato al 112 ante cualquier indicio de incendio. Aunque el riesgo elevado forma parte del ciclo habitual del verano, su intensidad varía según cada episodio meteorológico, y en momentos como el actual la respuesta preventiva se vuelve especialmente relevante para reducir incidentes en el territorio leonés.