León activa la «venta forzosa» de Bodegas Armando tras casi 25 años

Después de un rosario de denuncias vecinales y una creciente preocupación por la seguridad y la salubridad, las antiguas Bodegas Armando, situadas en el Paseo de Salamanca, avanzan hacia una solución definitiva.

El Ayuntamiento de León y los vecinos afectados alcanzaron ayer un acuerdo crucial para impulsar la venta forzosa del inmueble, que preludia el fin a una situación de abandono que se ha prolongado durante más de dos décadas, ya que el edificio deteriorado, con grandes agujeros y planchas de amianto ha sido nido de ratas, ha sufrido varios conatos de incendio y sirvió de refugio de okupas, ratas, lo que generó un malestar constante.

Cerrado hace aproximadamente 25 años y ubicado en una zona de gran tránsito de la ciudad, se había convertido en un foco de problemas, tal y como expusieron reiteradamente los residentes. El estado de ruina es manifiesto, «con presencia de okupas, roedores, restos de amianto y un riesgo constante de incendios y desprendimientos de cascotes», destacan. Por eso la reunión mantenida ayer entre representantes vecinales y municipales fue calificada por ambas partes como un «avance significativo».

El acuerdo contempla la activación inmediata del procedimiento de venta forzosa del inmueble a su actual propiedad, conforme a la normativa urbanística. Esta herramienta legal permite a la Administración obligar a los propietarios a vender el solar a un tercero para que este pueda acometer las obras de recuperación o demolición necesarias, revirtiendo así la grave situación de incumplimiento de salubridad.

El Ayuntamiento ha manifestado su «firme compromiso» de seguir de cerca todo el proceso para garantizar que las medidas se ejecuten de manera efectiva y rápida. La prioridad, según la Administración local, es la seguridad y el bienestar de los vecinos y viandantes.

De ahí que los vecinos de las comunidades colindantes, que en los últimos meses habían intensificado sus protestas con la colocación de pancartas reivindicativas en las fachadas de sus edificios —con lemas que visibilizaban su hartazgo tras 25 años de espera—, han respondido al acuerdo con la retirada de esas telas reivindicativas «por el momento, como muestra de confianza en el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de León».

No obstante, «no descartamos volver a tomar nuevas medidas más reivindicativas en caso de que la Administración no cumpla con su palabra», advierten. Para los residentes, la activación de la venta forzosa es «el primer paso real» en años para desatascar la situación de degradación de un espacio que consideran emblemático para la ciudad. Con este acuerdo, se espera que el problema de las Bodegas, objeto de múltiples quejas al Ayuntamiento e incluso requerimientos del Procurador del Común, pueda resolverse de forma definitiva en los próximos meses.

Un edificio ruinoso de 640 metros cuadrados

Los vecinos del entorno del Paseo de Salamanca 5, donde se ubican las viejas Bodegas Armando, querían que el antiguo armazón de 640 metros cuadrados se limpiara y si los propietarios continuaban sin atender ese requerimiento, que «la administración local como subsidiaria lo adecentara».

Por eso celebran el paso adelante del Ayuntamiento para instar la venta forzosa y con ella pasar a eliminar un foco de suciedad, roedores, peligro y malos olores, como vienen denunciando desde hace años los residentes de la zona.