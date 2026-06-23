¿Qué tiempo hará el 12 de agosto para ver el eclipse de sol? Estas son las provincias con mayor riesgo de tormentas

La Luna se coloca delante del Sol durante un eclipse en una foto tomada por Artemis II.NASA / EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 12 de agosto de 2026 marcará un hito astronómico que España no experimentaba desde hace más de cien años. Durante el atardecer de ese miércoles, la península Ibérica se convertirá en escenario privilegiado de un eclipse total de Sol, fenómeno que inaugurará una secuencia única de tres eclipses visibles desde territorio español en apenas año y medio.

La expectación crece conforme se acerca la fecha, pero una pregunta inquieta a los millones de aficionados que ya han reservado alojamiento y planificado sus viajes: ¿acompañará la meteorología para disfrutar de este acontecimiento histórico? Los expertos climatológicos comienzan a analizar patrones y tendencias, aunque las respuestas definitivas aún tardarán semanas en llegar.

Este eclipse no será un evento aislado. Según los astrónomos, dará inicio a la denominada tríada de eclipses ibéricos, una concatenación excepcional que incluirá otro eclipse solar total el 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028. Después de este período privilegiado, España deberá esperar hasta 2053 para volver a presenciar un fenómeno de similares características.

Franja de totalidad y condiciones de observación

La banda de totalidad del eclipse atravesará el norte y noreste peninsular, así como las Islas Baleares, dibujando una línea que conectará ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Valladolid, Palencia, Soria, Zaragoza, Teruel, Castellón, València y Palma. La particularidad geográfica sitúa a España en el extremo final de esta franja, lo que implica que la totalidad ocurrirá con el Sol muy próximo al horizonte oeste-noroeste.

El momento culminante está previsto en torno a las 20:30 horas peninsular, cuando el astro rey se encuentre en su fase de ocaso. Esta circunstancia añade un componente estético extraordinario al fenómeno, pero también plantea desafíos logísticos importantes para los observadores. Será imprescindible seleccionar emplazamientos elevados y despejados que ofrezcan visibilidad sin obstáculos hacia el oeste-noroeste, algo especialmente complicado en entornos urbanos o zonas montañosas con relieves prominentes.

Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, destaca que el eclipse se producirá en un momento excepcionalmente favorable para la astronomía. La coincidencia con el pico de actividad de las perseidas y la fase de luna nueva creará condiciones óptimas para la observación celeste durante esas jornadas de mediados de agosto.

El dilema meteorológico de pleno verano

Aunque el 12 de agosto se sitúa en la recta final de la canícula —el período más cálido y seco del año en el conjunto de España—, existe un factor que podría comprometer seriamente la observación: las tormentas vespertinas. Este fenómeno meteorológico es especialmente habitual en las tardes de verano en zonas de montaña y el interior peninsular.

Las nubes de evolución diurna se desarrollan con frecuencia durante las horas centrales y finales del día en las principales cordilleras españolas. A mediados de agosto, además, aumenta la probabilidad de entrada de vaguadas o descuelgues de aire frío en altura, situaciones que pueden desencadenar episodios tormentosos de considerable intensidad y extensión.

Provincias con mayor riesgo de precipitaciones

Los registros climatológicos históricos revelan patrones claros de inestabilidad en determinadas zonas que, casualmente, se encuentran dentro de la franja de totalidad del eclipse. Teruel encabeza la lista de provincias con mayor probabilidad de tormentas en agosto, seguida del interior de Castellón y sectores de Zaragoza, Huesca, Tarragona, Barcelona y el extremo nororiental de Cuenca.

En estas áreas, los aguaceros tormentosos de origen convectivo son un fenómeno recurrente durante el mes de agosto, impulsados por el intenso calentamiento diurno de la superficie terrestre y la presencia de humedad suficiente en niveles medios de la atmósfera. La región cantábrica también presenta sus propios desafíos meteorológicos, con nubosidad persistente y lloviznas habituales incluso en pleno verano.

Por el contrario, en el resto de la franja de totalidad, agosto figura como el primer o segundo mes más seco del año según las estadísticas climatológicas. Sin embargo, esta información general no garantiza cielos despejados para la fecha concreta del eclipse, ya que la meteorología de corto y medio plazo dependerá de la configuración sinóptica específica de esos días.

Otros fenómenos que pueden dificultar la visibilidad

Más allá de las tormentas, existen otros elementos meteorológicos típicos de mediados de agosto que podrían interferir con la observación. Las olas de calor son especialmente frecuentes durante la canícula, y aunque no impiden directamente ver el eclipse, sí pueden generar turbulencia atmosférica que reduzca la nitidez de las imágenes.

Otro factor relevante es la posible entrada de nubosidad media procedente del norte de África, acompañada frecuentemente de polvo sahariano en suspensión. Este fenómeno, característico del ecuador de agosto, puede reducir significativamente la transparencia atmosférica y difuminar la visión del disco solar, incluso en ausencia de nubes bajas.

Tendencias meteorológicas preliminares

A falta de menos de dos meses para el acontecimiento, resulta imposible establecer una previsión meteorológica fiable y detallada para el 12 de agosto. No obstante, los modelos de predicción estacional permiten analizar tendencias generales, aunque con márgenes de incertidumbre considerables, especialmente en lo referente a precipitaciones.

Las primeras salidas del modelo europeo de predicción estacional sugieren un agosto con cierta inestabilidad en el norte peninsular y las comunidades mediterráneas. Sin embargo, los meteorólogos insisten en que estas tendencias no implican necesariamente que vaya a llover el día específico del eclipse, dado el carácter extremadamente irregular de las precipitaciones estivales, que suelen presentarse en forma de tormentas muy localizadas.

Recomendaciones para maximizar las posibilidades de observación

Ante la incertidumbre meteorológica inherente a la época del año, los expertos de Meteored recomiendan mantener flexibilidad en la planificación hasta pocos días antes del evento, cuando las previsiones adquieran mayor precisión y fiabilidad. La estrategia más prudente consiste en seleccionar el emplazamiento definitivo de observación con apenas tres o cuatro días de antelación, analizando las predicciones meteorológicas más actualizadas.

Además de las consideraciones meteorológicas, es fundamental seguir rigurosamente todas las medidas de seguridad para la observación de eclipses solares, que incluyen el uso de filtros certificados y gafas especializadas. La posición baja del Sol en el horizonte durante la totalidad no exime de estos cuidados, que resultan imprescindibles para proteger la salud ocular.

Con millones de aficionados preparando ya este acontecimiento histórico, el eclipse del 12 de agosto de 2026 promete convertirse en uno de los fenómenos astronómicos más seguidos de las últimas décadas en España, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen en ese momento crucial del atardecer.