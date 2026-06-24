La noche de San Juan deja apenas un par de incidentes menores en León de escasa gravedad

El plan de vigilancia total diseñado por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Policía Local permitió saldar la noche de San Juan con mínimas incidencias, que dejaron una noche tranquila, sin apenas cuestiones de importancia que reseñar.

Únicamente hubo que constatar una pelea en un bar de San Ignacio de Loyola, donde un cliente reventó un vaso en la cabeza a un camarero. Los dos sufrieron puntos de sutura y en uno de los casos se necesitó ingreso hospitalario.

Se registraron varios casos de intoxicación etílica aguda y bastantes episodios de incidentes menores en el entorno del río, con jóvenes lanzándose botellas unos a otros.

La noche fue prodiga en identificaciones por consumo de drogas, de los que se levantaron también bastantes actas, pero en general no hubo que lamentar ninguna incidencia mas.