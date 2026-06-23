León suspende los fuegos artificiales de San Juan pero sí quemará la hoguera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León y el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento han valorado y analizado la situación de alerta por riesgo meteorológico decretada por la Junta de Castilla y León el pasado viernes 19 de junio por las condiciones meteorológicas adversas. Tras ello, han determinado suspender la tirada de fuegos artificiales prevista para este martes 23 de junio a las 23:30 horas para evitar riesgos dado que es mayor la dispersión de este tipo de espectáculos pirotécnicos que explosionan en altura.

Lo que sí mantienen de la programación es la quema de la hoguera, prevista para las 00:00 horas al tratarse de una zona que está perfectamente acotada y que se encuentra a una distancia de más de 500 metros de áreas con combustible forestal con riesgo de arder. En el transcurso de la quema habrá una dotación de los Bomberos de León.

El evento cuenta con los permisos preceptivos de la Junta de Castilla y León con la que el Consistorio de la capital leonesa ha mantenido comunicación en todo momento para que la celebración se pueda llevar a cabo en condiciones normativas y seguras. La Junta de Castilla y León ha emitido este martes por la mañana al Ayuntamiento de León una resolución por la que autoriza la celebración de los actos previstos, aunque por prudencia y responsabilidad solo se mantendrá la quema de la hoguera.

El Ayuntamiento seguirá realizando un seguimiento permanente de la situación y de las indicaciones de las autoridades competentes. En caso de que las circunstancias empeoren o los informes técnicos así lo aconsejen, se adoptarán las decisiones oportunas priorizando siempre la seguridad de las personas y la prevención de incendios. Por ello, se continuará informando puntualmente de cualquier novedad o modificación que pudiera afectar a esta actividad incluida en la programación de las fiestas de San Juan y San Pedro.