León acogerá desde este lunes a 410 expertos en ciberseguridad de 34 países

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando Vera, interviene durante la inauguración institucional de la undécima edición del Cybersecurity Summer BootCamp 2026EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León acoge desde este lunes día 13 la XI edición del Cybersecurity Summer BootCamp 2026, uno de los principales programas internacionales de capacitación avanzada en ciberseguridad. Este evento reunirá durante las próximas dos semanas a 410 profesionales procedentes de 34 países de Europa, América, Oriente Medio y Asia para fortalecer sus capacidades en gestión de incidentes, investigación de ciberdelitos, formulación de políticas públicas y cooperación internacional.

El programa está organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que es una entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. También participa la Universidad de León, en colaboración con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Inauguración institucional

La inauguración institucional ha estado presidida por Antonio Hernando Vera, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, acompañado por Guillermo Moncayo, secretario ejecutivo al cargo del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); Carmen Montón, embajadora observadora permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA); Nuria González Álvarez, rectora magnífica de la Universidad de León (ULE); y José Antonio Diez Díaz, alcalde de León.

Antonio Hernando ha destacado que: "En España contamos con un esquema de ciberseguridad complejo que funciona. Pero tenemos grandes retos por delante: la inteligencia artificial y la computación cuántica son nuestros grandes desafíos en los próximos años. Tendremos que defendernos y evolucionar a la altura que lo hace la IA".

Por su parte, Guillermo Moncayo ha señalado que: "Las iniciativas que perduran son las que construyen una comunidad comprometida. Este BootCamp trasciende a un programa de capacitación: es un espacio de aprendizaje, cooperación y confianza entre profesionales de Iberoamérica y de nuestros aliados internacionales. Cada edición permite actualizar conocimientos, fortalecer redes, incorporar nuevas prioridades y asegurar que la región siga preparada frente a un entorno digital cada vez más complejo”.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha subrayado que el liderazgo de León en materia de ciberseguridad es el resultado de una apuesta sostenida por el conocimiento, la colaboración institucional y el desarrollo de un ecosistema innovador en el que la Universidad de León e INCIBE trabajan conjuntamente desde hace más de una década para impulsar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento. “Pocas iniciativas representan mejor la capacidad de transformar un territorio a través del conocimiento que este BootCamp. Durante estos días, León vuelve a situarse en el centro del ecosistema internacional de la ciberseguridad".

La jornada inaugural incluye, además, una mesa redonda sobre «Democracia digital, seguridad y derechos de las mujeres», en la que participan Alicia Pomata, ministra de la Mujer del Gobierno de Paraguay; Carmen Montón, embajadora observadora permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA); y Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA. La sesión está moderada por Antonio Hernando Vera, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. La jornada se completa con dos conferencias magistrales dedicadas a la cooperación procesal internacional en materia de prueba electrónica y a las prioridades de la colaboración internacional frente al cibercrimen.

Un programa de referencia internacional

Desde su puesta en marcha, el Cybersecurity Summer BootCamp se ha consolidado como una iniciativa internacional de referencia para el fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad. A lo largo de sus diez primeras ediciones ha contribuido a la formación de más de 5.000 profesionales procedentes de decenas de países de Europa, América, Oriente Medio y Asia. En consecuencia, ha favorecido el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la cooperación internacional entre organismos e instituciones responsables de la prevención, detección, investigación y respuesta frente a las amenazas digitales.

Durante los próximos diez días, León volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro internacionales para la formación, la cooperación y el intercambio de conocimiento en materia de ciberseguridad, reforzando su posición como uno de los principales polos de ciberseguridad en España.