La bonificación del peaje de la León-Astorga por parte de la Junta se activará a comienzos de 2027

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La Junta de Castilla y León convocará a comienzos de 2027 las ayudas para bonificar, como mínimo en un 60 por ciento, los peajes de las autopistas que enlazan la Comunidad con Madrid -AP-6, AP-51 y AP-61- así como la AP-71 (León-Astorga). Aunque están “en estudio” otros aspectos de esta medida, exigirá a los usuarios empadronados que realicen entre once y 40 trayectos al mes.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, avanzó los detalles de esta iniciativa, que contará con una dotación estimada de diez millones de euros en los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, durante su comparecencia a petición propia para informar a las Cortes del programa de actuaciones de su departamento para esta legislatura.

En ese sentido, Sanchidrián explicó que esta medida, comprometida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es una “solución" ante la “inacción” del Gobierno de España, que denunció tiene implantadas bonificaciones en otras autopistas estatales, o las ha liberalizado, y, en su opinión, “se olvida nuevamente” de Castilla y León.

Otra novedad en esta legislatura, también anunciada por Fernández Mañueco durante la pasada campaña electoral, son las ayudas de hasta 900 euros para la obtención del permiso de conducir, con las que aseguró pretenden contribuir a que los jóvenes de 18 a 30 años, empadronados en la Comunidad, tengan más posibilidades de acceder al empleo y ganar autonomía, especialmente en el medio rural.

Por otra parte, Movilidad convocará ayudas de hasta 1.800 euros para la obtención del permiso de camión, de autobús y el certificado de aptitud profesional. Con ello, según la consejera, pretenden eliminar una “barrera económica de peso” para acceder a una profesión que recordó tiene una “elevada” demanda profesional.