Septiembre abrirá la veda para solicitar los pisos de La Palomera en León, con la obra ya al 90%

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La construcción de las viviendas colaborativas que se están construyendo en el barrio de La Palomera se encuentran ya en su fase final. La ejecución alcanza ya el 90% y los plazos cumplen la previsión inicial de que este «barrio» para jóvenes que estará finalizado antes de que termine este año, según precisan fuentes autonómicas. Los pisos, impulsados por la Junta, se incorporarán al parque público de viviendas en alquiler que gestiona Somacyl y tendrán como destino jóvenes menores de 36 años.

Para poder optar a una de estas viviendas, el próximo mes de septiembre se abrirá el plazo para presentar las solicitudes aunque, previamente, deberán estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Este proceso se mantendrá abierto durante el último trimestre de este año y, después, se procederá al sorteo de el centenar de viviendas que integran esta promoción pública. Además de estar inscrito en el registro, el joven menor de 36 años no deberá ser titular de otra vivienda y deberá demostrar que la unidad familiar debe ester entre una vez superior y 6,5 veces inferior al Iprem.

Una vez que finalice la obra, se completarán los trámites técnicos y administrativos previos a su recepción por parte de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), promotora de la promoción con una inversión de 13,525 millones de euros. El resultado final será edificios de seis plantas sobre rasante. En la planta baja se distribuyen 100 trasteros, salas para la disposición de las instalaciones del edificio y salas comunes colaborativas (cohousing) con una superficie cercana a 600 metros cuadrados.

En las cinco plantas superiores se distribuyen las viviendas, contando cada planta con 20. Las viviendas tienen una superficie útil de 60 metros cuadrados, cuentan con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza. La zona de aparcamiento dispone de 66 plazas cubiertas con una marquesina y 34 descubiertas. Las superficies comunes entre edificios incorporan zonas naturalizadas. Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y todas ellas cuentan con una calificación energética tipo A y han sido pensadas como un barrio en el que fomentar esa interrelación de los vecinos. Los bloques se encuentran entre las calles Santa María Josefa y Posadera Aldonza, al lado del solar donde se acaban de reactivar también las obras del nuevo Conservatorio de León, y frente al centro de salud de La Palomera.

Desde la Junta explicaron en la presentación del bloque de La Palomera que las viviendas colaborativas son una modalidad de alojamiento en la que los residentes comparten zonas y servicios con el resto de los inquilinos para mejorar sus relaciones. El objeto es facilitar la emancipación de los jóvenes o familias jóvenes, así como fomentar la convivencia y la interacción compartiendo un espacio común que les apoye en el desarrollo como ciudadanos de una manera fácil y económica a través de la vivienda social.