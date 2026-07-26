David Fernández, candidato del PP al Ayuntamiento de León: "El fracaso de Diez es despilfarrar la mayor capacidad de gasto del siglo por improvisar"

Fernández, recién nombrado candidato del PP a la Alcaldía de León, afea al PSOE no haber hecho nada en vivienda e industria, pilares si él gobierna.ramiro

— Muchos vecinos tienen la sensación de que León vive el día de la marmota con proyectos atascados como la integración de Feve, ¿cuál es su plan para desencallarla?.

— Es una cuestión de voluntad política. El servicio de Feve es necesario y muy positivo, pero hemos vivido la desidia y la marginación del Gobierno de España, que es el responsable de ofrecerlo. Llama la atención también la hipocresía del alcalde José Antonio Díez, que pactó con el secretario de Estado de Infraestructuras, el señor Santano, hacer del tramo entre La Asunción y la estación de Padre Isla un corredor verde, y cuando vio las protestas de la gente, cambió de opinión y pasó a querer liderar esta reclamación. En política hay que ser serio y consecuente.

— Pero ¿se conformará con que los trenes se queden a 3 kilómetros del centro?

— Lógicamente no. Hemos estado en todas las marchas y concentraciones de la plataforma de Feve. La última, desde Navatejera a la estación de Matallana, y seguiremos apoyándoles y reivindicando con ellos la puesta en servicio de Feve hasta el centro y con un servicio de calidad para que sea útil para los ciudadanos de la ciudad y de los pueblos.

— ¿Qué nota le pone al modelo de gestión del gobierno de José Antonio Díez?

— Un suspenso claro. Y creo que cualquier ciudadano compartiría mi opinión. No hace falta más que salir a la calle y ver su estado, el de los jardines y cómo se hacen las obras. El gran fracaso de Díez ha sido la improvisación. Ha tenido la fortuna de ser el alcalde que más capacidad de gasto ha tenido en el siglo XXI al aprovechar las mejoras de gobiernos del PP y los fondos europeos. Sin embargo, la ciudad no lo ha notado, por lo tanto, más que gasto es un malgasto, un despilfarro de dinero. Los dos últimos alcaldes del PP, Emilio Gutiérrez y Antonio Silván, tuvieron una asfixia económica por culpa de la herencia del último gobierno socialista anterior a Díez, del que él formaba parte, que dejó una deuda de más de 400 M€.

— En ese escenario ¿es posible bajar los impuestos sin recortar la calidad de los servicios?

— Para el PP, bajar los impuestos es uno de sus principios básicos. Vamos a reducir la presión fiscal a los leoneses, especialmente a las familias y a las personas que emprendan un negocio. Este alcalde ha hecho todo lo contrario, a pesar de que pregona por ahí que él no los ha subido, la realidad es que sí, un 20% la tasa del agua, y un 26% la tasa de recogida y tratamiento de residuos (el basurazo). Es verdad que luego lo tumbó el juzgado, pero él lo había aprobado junto con sus socios de UPL.

— Uno de los caballos de batalla para el PP ha sido la movilidad. ¿Han conseguido algo?

— Cuando un alcalde toma decisiones en base a la improvisación y a caprichos personales, el resultado es un desastre absoluto. Las zonas de bajas emisiones empezaron antes de las elecciones con el capricho de Díez. Mintió al decir que iban a ser de prioridad peatonal con circulación y mintió cuando justificó que era una petición de los comerciantes, que luego se demostró, con las propias declaraciones de los comerciantes, que no era verdad. Hubo improvisación y mentira. Nosotros denunciamos que el cierre de esas calles con un bando municipal era ilegal. Él, como siempre hace, desdeñó nuestros planteamientos y advertencias, siguió para adelante y acudimos a los juzgados, que nos dieron la razón.

— Pero ¿qué cambios introduciría en esa ordenanza?

— La ordenanza tiene que permitir una movilidad eficaz. Tú no puedes establecer restricciones al tráfico sin dar alternativas de aparcamiento y mejorar el transporte público, que lleva 4 años prorrogado. Este alcalde se ha cargado más de 400 plazas en el centro de León y generó un problema muy grave que no existía y un acceso lento a la avenida de Roma desde La Inmaculada o en Padre Isla.

— Los vecinos denuncian una brecha entre cómo está el centro y los barrios. ¿Qué medidas utilizaría para corregirla?

— He visitado todos los barrios de la ciudad y existe ese mantra de diferencia entre el centro y los barrios, pero yo les digo que el centro está igual de mal que los barrios, porque ves las aceras sucias, un mantenimiento muy deficitario, socavones donde entraba una rueda entera de coche, y por culpa de eso se han disparado las reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento. Y en los barrios y está exactamente igual. Las zonas verdes secas, llenas de maleza, de cardos, adoquines rotos o sin ellos. Esto se produce después de que este alcalde ha gastado más de 10 M€ anuales en una serie de concesiones para mantener zonas verdes y calles, pero el resultado no se ve en las calles y los vecinos no lo notan. Ha habido malgasto y mala gestión evidente por parte del alcalde. Hay poco cariño en la gestión de los socialistas.

— León sigue perdiendo jóvenes, ¿qué incentivos reales tendría para atraer talento y para retenerlos?

— Empleo y vivienda. Uno de los grandes fracasos de este alcalde es que ha dedicado 0 euros a la promoción industrial. Cuando tomó las riendas del Ayuntamiento en 2019, uno de sus proyectos estrella era el polígono industrial de Puente Castro y 7 años después, ahí está parado. En el anterior pleno, admitió sin reparos que León no tiene disponibilidad de suelo industrial para coger una empresa como Indra. Y eso, que lo dijo sin tapujo ni cortapisas, es un fracaso de él como alcalde, porque lleva 7 años. En León se está promoviendo vivienda pública gracias al esfuerzo de la Junta de CyL. Vivienda de alquiler joven en la Palomera y para la compra en el barrio de El Ejido y cerca del parque de la Granja. El Ayuntamiento de León no ha hecho absolutamente nada. Y ese va a ser uno de los pilares clave del PP si gobernamos. La promoción empresarial y el apoyo a las familias, desde los jóvenes hasta aquellos que quieran tener hijos, y por supuesto nuestros mayores.

— ¿Tiene un plan de rescate para el pequeño comercio?

— Las decisiones improvisadas que ha tomado este alcalde, sobre todo en las calles del centro, han provocado un grave problema a su comercio de proximidad. Solo hace falta hablar con ellos para verlo y que te lo cuenten. Se puede actuar, no solo con campañas de promoción, sino a través de la fiscalidad. Y muchas veces, los autónomos lo único que piden es no ponerles obstáculos como ha hecho Diez. En los barrios hay que cuidar el comercio y facilitar aparcamiento. El tema de los bonos es una buena actuación, pero se han dejado de hacer y no sabemos muy bien por qué.

— A menudo se acusa al PP de no ser reivindicativo ante la Junta. ¿Va a marcar un perfil propio frente a Valladolid?

— En la presentación nacional de los candidatos hace 1 semana, el presidente Feijóo nos pidió que pusiéramos por delante de cualquier cosa los intereses generales de nuestras ciudades y de nuestros vecinos. Y eso, que ya lo traíamos aprendido de casa, él nos lo recordó y lo vamos a hacer, pero muchas veces también se utiliza a la Junta como el malo de la película de manera muy injusta y los ciudadanos tienen que saber que el esfuerzo inversor que está realizando la Junta es brutal. No tiene precedentes. Y además en materias muy importantes. Hablamos de suelo industrial, con las ampliaciones del parque tecnológico y el de Villadangos, el más importante del noroeste; del centro de salud de El Ejido, la estación de autobuses o el grado de Medicina. En vivienda, las promociones de la Palomera, de El Ejido y La Granja; del centro de dependencia de la Lastra, el pabellón de Eras... Existe un compromiso comprobable, que se puede ver, porque son realidades materiales. Entonces, no se puede acusar al PP de no ser reivindicativo, al contrario. El PP hace un trabajo eficaz en los despachos para conseguir realidades.

— ¿Pero ve alguna discriminación frente a Valladolid que le gustaría corregir?

— ¿Qué proyecto dependiente de la Junta de CyL ahora mismo en la ciudad están pendiente de sacar adelante? ¿Cuál?. ¿Que hay que aspirar a más? Por supuesto. ¿Que se van a pensar nuevos proyectos y vamos a anunciarlos e informar a los ciudadanos? Claro que sí. Pero la realidad es que en estos años todos los proyectos que se pedían para León están en marcha.

— ¿Cómo va a cambiar la vida de los leoneses si usted ocupa la alcaldía?

— Una prioridad es atajar el mal funcionamiento de los servicios públicos municipales. Los leoneses queremos volver a presumir de la limpieza de las calles, de la belleza de los jardines. Queremos que nuestros mayores estén adecuadamente atendidos, ayudar a las personas jóvenes, a las parejas que quieran tener familia, acompañarles y que el Ayuntamiento se sume a las iniciativas que están tomando otros gobiernos del PP, como la Junta. Y eso lo vamos a hacer en el primer año. Vamos a bajar los impuestos y se va a ver en nuestro primer presupuesto. Tenemos que dar a conocer nuestra ciudad, porque la promoción nacional e internacional de León ha estado olvidada estos tres años. Vamos a tener un suelo industrial muy importante gracias a la Junta en León y en sus inmediaciones, a un precio muy competitivo. Y sobre todo vamos a recuperar las relaciones institucionales que este alcalde ha roto por completo, con independencia de los colores políticos de los gobiernos. Para un alcalde, su deber y obligación es tener una relación institucional adecuada con las administraciones que tienen proyectos pendientes en la ciudad de León. Y este alcalde por puro interés electoral no lo ha hecho.

— Bueno, con la Junta sí se lleva bien...

— Pero es que es imposible no poder llevarse bien con el esfuerzo inversor sin precedentes que está haciendo la Junta en la ciudad. ¿Qué tiene que reprocharle? Nada, por eso no lo hace.

— ¿Cuándo supo que iba a ser candidato y quién llevará en su lista?

— Hace unos días. Para la lista todavía queda tiempo. Ahora estamos en rematar cuál es nuestro plan global a medio y largo plazo de ciudad, que presentaré a los leoneses. El perfil que encaja en la candidatura es el de personas de reconocida trayectoria profesional vinculadas al entramado social o civil, con compromiso y arraigo con León y por supuesto, del PP.

— Se supone que no habrá mayoría. ¿Cuáles son sus líneas rojas para pactar la investidura y con quién lo haría?

— Quedan 10 meses, es aventurado. Nosotros aspiramos a saca el mejor resultado posible. Y a gobernar. Es muy importante decirlo, porque ha habido partidos en el Ayuntamiento de León que pudiéndolo hacer no lo han hecho. Con ambición, ganas, respeto y humildad. Siempre estamos dispuestos a hablar con todos los grupos municipales, como hemos hecho estos 3 años. Todo lo que sea bueno e interesante para León, hablaremos, pero nuestra vocación siempre es la de gobernar. El único cordón sanitario del PP es Bildu. En el Ayuntamiento de León no hay absolutamente ningún cordón sanitario ni con UPL ni con Vox.

— ¿Qué relación tiene actualmente con Vox?

— Bien, es una relación institucional adecuada, correcta, como con el resto de de compañeros de la Corporación. En algunas cuestiones coincidimos, en otras tenemos diferencias políticas, porque somos partidos políticos diferentes.

— ¿Tiene intención de sacar al partido de la gestora?

— Ese no es un asunto que esté ahora encima de la mesa. Ahora estamos volcados en las próximas elecciones municipales. El presidente Juan Carlos Suárez-Quiñones es dialogante e implicado, tiene un equipo del cual formó parte y estamos trabajando bien.

— ¿Cómo contentaría a todos con la red de calor?

— Es un proyecto muy ambicioso promovido por la Junta que apoyó toda la Corporación del anterior mandato. Algunos como UPL, que siempre buscan el oportunismo, se ha descolgado. Yo soy muy respetuoso con las reclamaciones de los vecinos y con las dudas que puedan tener, pero la central de calor es un proyecto muy interesante para León en ahorro económico y medioambiental. Hablamos de cientos de chimeneas que van a dejar de hacer emisiones. Vivo en uno de esos barrios cercanos donde ha suscitado recelos, y pido a los vecinos confianza en los técnicos que han desarrollado ese proyecto y en la bonanza para la ciudad.

— ¿Apuesta por la municipalización de los autobuses?

— No soy reacio a ningún modelo de gestión. A mí me gustan los números y poner encima de la mesa todas las alternativas. El Ayuntamiento y la Junta trabajan para armonizar el transporte urbano y metropolitano. Cuando esté armada la estructura administrativa, ya hablaremos de la gestión. Los leoneses pueden estar seguros que adoptaremos el modelo de gestión que sea más eficaz, más interesante para los intereses de la ciudad.

— En el párking de San Marcelo es mixta...

— Fue una propuesta del PP. Diez estuvo empeñado en privatizar y gracias a la firmeza del PP y UPL que iba más hacia la municipalización, al final pasó por el aro. La solución definitiva es que todos los aparcamientos sin concesión vigente pasen a estar gestionados por una empresa mixta de movilidad.

— ¿Cómo resolvería la falta de luz y las basuras en la ciudad?

— Lo primero, una auditoría sobre si el contrato de luz se está cumpliendo en intensidad de las luminarias. ¿Alguien en estos 7 años del equipo de gobierno o incluso el propio alcalde, se ha preocupado de comprobarlo?. Un técnico municipal dijo que no en 2022. Pasa lo mismo con la recogida de residuos, que es la peor de España. Los leoneses están hartos de ir por las calles y ver montones de bolsas acumuladas, contenedores estropeados y retirados de todas las calles del centro que Diez cerró. Aquí sí hubo una auditoría de más de 60.000 euros y era una enmienda a la totalidad de la gestión de la limpieza. Año y medio después, no siguen la receta de esa auditoría. No hay jefe de servicio ni gerente y circulan camiones de más de 30 años, pero quisieron subir un 26% la tasa de basuras a los leoneses para darles un servicio peor. La ciudad se mantiene gracias al esfuerzo del personal, pero la gestión es lamentable.

David Fernández, en un momento de la entrevistaRAMIRO

Montaña, deporte, San Froilán, lector y con barba

— ¿Semana Santa o San Froilán?

— Buuf, una pregunta complicada. A mí personalmente San Froilán.

— ¿Cocido o fabada?

— Cocido, claro.

— ¿Playa o montaña?

— La montaña de León.

— Un rincón favorito de la provincia.

— La plaza del Grano.

— ¿Sabe cocinar, cuál es su especialidad?

— Sí sé cocinar y la paella me sale bastante bien.

— ¿Camisa, polo o camiseta?

— Depende de las circunstancias. Para tabajar, camisa; para estar en tiempo de ocio, polo o camiseta.

— ¿Qué prenda plancha mejor?

— Bueno, la que es más sencilla, las camisetas (risas).

— ¿Descansa con música o en silencio?.

— En silencio.

— ¿Deportista o sedentario?

— Hago deporte.

— ¿Llevará un libro a sus vacaciones?

— Siempre. Ahora he empezado a releer los Episodios Nacionales de Pérez Galdós y tengo pendiente, que será el siguiente, el libro de El Profeta sobre la vida de Jesús. Me gusta mucho la novela histórica.

— ¿Matrimonio o ‘sin papeles’?

— Matrimonio, reciente, además.

— Asuste a su mujer, ¿hijo único o familia numerosa?

— Si Dios quiere en dos semanas nacerá mi primer hijo y a mí me gustaría tener más.

— Feijóo se ha quitado las gafas, ¿usted se plantea quitarse la barba o es marca de la casa?

— Yo creo que llevo así desde que me salió (risas).