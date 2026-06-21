Fiestas de San Juan y San Pedro 2026 en León: programa completo del domingo, 21 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHICO

9:00 h Diana Floreada en la plaza de San Martin.

De 9:00 a 15:00 h LV Trofeo de Judo San Juan y San Pedro. Organiza la Federación de Judo de Castilla y León. Pabellón de Puente Castro.

De 9:30 a 00:00 h Torneo Pádel Máster MG Mundodestinos. Organiza Pádel Park León, en las instalaciones de Pádel Park. Paseo del Parque. Inscripciones: www.padelparkleon.com.

De 9:30 a 14:00 h VII Trofeo San Juan Pistola Estándar. Organiza C.D.T.O Legio VI Victrix. Galería de Tiro Centro Deportivo Salvio Barrioluengo. Acceso restringido a participantes. Inscripciones: Aplicación RIDON.

De 10:00 a 17:00 h MMR Power Race León Gravel: carrera organizada por el Club Deportivo Maragatos Bike. Inicio en el Centro Deportivo Supera con recorrido por Villaquilambre, Riosequino del Torío, Cascantes de Alba, Camposagrado, Lorenzana y llegada a León. Inscripciones www. power-race.es.

De 10:00 a 15:00 h Open de Squash San Juan y San Pedro 2026. Organiza el Club Squash León. Pistas de Squash Estadio Hispánico.

De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h LXXV Concurso Hípico Nacional de Saltos. Organiza la Concejalía de Deportes. Campo Hípico Municipal. Paseo del Parque.

De 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 22:00 h XXVIII Feria de Artesanía de León 2026. Organiza FOACAL, Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Participarán artesanos de diferentes oficios artísticos. Calles Ruiz de Salazar y Los Museos.

11:00 h Comienzo de la caza de notas musicales de ‘Musizón al Rescate’. V aniversario Cazando la nota DO en la plaza de San Marcelo. Organiza la Fundación San Vicente de Paúl y Centro +QMÚSICA. Actuación de Musizón 2, niños de 36 meses. Habrá sorpresas con motivo del V aniversario.

12:00 h Eucaristía y posterior procesión del Corpus Chico por las calles del barrio de San Martín y barrio del Mercado. Bendición final en la plaza Mayor con la participación de una representación de los pendones de la provincia. Organizada por la Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva y la Santa Vera Cruz. (Festividad declarada Bien de Interés Turístico de Castilla y León en 2022).

De 12:00 a 00:00 h Food Truck Ciudad de León. Come y Calle. Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 21:00 h Programa Es.Pabila. Talleres de tazas, tattos, amigurumis, carteras, cómic y Hamma Beads. Lugar: Espacio Vías. Gratuito.

De 17:00 a 20:30 h Go Skateboarding Day. Organiza Club Skate León. Skatepark del paseo de Papalaguinda.

De 17:30 a 21:30 h Km–Aventura Actividades lúdico-deportivas gratuitas. Paseo de Papalaguinda desde el Parque Infantil de Tráfico hasta la zona de los lagos en dirección a la Plaza de Toros (zona ajardinada). Organiza el Ayuntamiento de León.

A partir de la 18:00 h Real de la Feria. Avda. Ingeniero Sáenz de Miera, en los alrededores del Estadio Municipal Reino de León.

20:00 h Actuación de los grupos de bailes tradicionales: Aguzo y Zarzagán. Plaza de las Cortes Leonesas.

20:00 h Exhibición de la academia de baile Infinity Dance Studio León. Plaza de San Marcelo.

20:30 h Concierto Polo Nández. Plaza Mayor.

A partir de las 22:30 h Dj Set de Resaca Boys. Colectivo de dj’s leoneses con un espectáculo que abarca diferentes estilos musicales para todos los gustos. Plaza Mayor.Colaboran Hosteleros de la plaza Mayor