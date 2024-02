La astorgana acusada de asesinar a su bebé declara que lo hizo porque "no dejaba de llorar"

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La mujer astorgana Tatiana Diguele Núñez, de 31 años, ha pasado su primera noche en prisión como presunta autora del asesinato de su propio hijo, de tan solo 8 meses, que apareció muerto junto a unos arbustos.

Fue ella misma quien confesó el crimen ante la Policía cuando fue detenida el pasado domingo y ratificó ese mismo testimonio ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de Zaragoza.

La versión que ha dado esta leonesa es escalofriante. Lo mató porque el bebé "no dejaba de llorar" y no supo como calmarlo. Lo acabó asfixiando. "Se me fue de las manos", ha declarado Tatiana Diguele Núñez, según publica el Heraldo de Aragón.

Los hechos se produjeron entre la noche del viernes 23 de febrero y la madrugada del sábado. Tatiana Diguele estaba en su casa y el pequeño Juan Carlos empezó a llorar. Ella asegura que intentó calmarlo, pero terminó muriendo por sofocación. Añadió que al darse cuenta de que no respiraba aún le hizo maniobras de reanimación, pero fueron en vano.

Al final, la mujer dejó a su hijo entre un banco y unos arbustos del edificio. Pero antes trató montar una coartada y denunció ante la Policía, en una primera llamada, que había sido víctima de una agresión

Los argumentos que ofreció pusieron rápidamente en alerta a los agentes. Además el marido de la mujer había denunciado su desaparición y todos los datos coincidían. El hombre ya había puesto sobnre la mesa que le preocupaba la integridad física de su hijo porque creía que la madre era capaz de hacerle daño.

Tras apretarla un poco la mujer se derrumbó y condujo a la Policía hasta el cadáver de su hijo.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, la mujer ha ingresado en la prisión de Zuera (Zaragoza) después de haber pasado este miércoles a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia como presunta autora de un delito de asesinato.

La mujer fue detenida un día después de que el padre del bebé denunciara en la Comisaría de Delicias la desaparición tanto de su hijo como de su pareja y madre del bebé.