Unión, modernización y capacidad de regulación del agua son el futuro del campo

La última mesa redonda de la mañana del congreso se ha centrado en el Sur de León, una potencia nacional en regadíos, que ha contado con la participación del presidente de la Comunidad de Regantes Canal Alto de Villares, César Pan, el presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, Herminio Medina, y el presidente del Sindicato Central del Embalse de los Barrios de Luna, Julio César Carnero. La cita ha estado de nuevo moderada por el redactor de provincia de Diario de León Armando Medina.

Cada uno de ellos representa a tres instituciones con singularidades pero que comparten un objetivo común, al modernización del campo y la mejora de los regadíos para que los jóvenes sigan apostando por permanecer en sus pueblos.

“La modernización sirve para que la gente se quede en el campo. Hay diferentes formas de modernización, porque nuestro terreno es difícil por la piedra. Pero lo que nos preocupa son los jóvenes, que cuando han hecho tanto esfuerzo y lo pagan, nos salen con cosas en la PAC que les paraliza, cómo es posible que con este alto coste haya que dejar tierras en barbecho”, ha remarcado Herminio Medina, para incidir en que los agricultores sacan rentabilidad al maíz y a la remolacha y ahora “no se puede plantar porque hay que dejarlo a cultivo alternativo, cuando después somos deficientes en maíz y tenemos que importarlo”, ha dicho para incidir en que el agricultor va al cultivo que más rentabilidad le saca.

En relación a las críticas que reciben los agricultores por protestar los jueves, ha recordado que “si siguen aplicando la PAC se acabará el campo. Las comunidades de regantes no somos políticos, por eso el Gobierno les tiene que apoyar, para que produzcan más con menos agua y menos nítricos. No se puede decir desde Bruselas que el Páramo tiene que sembrar solo patatas. Que dejen a los agricultores sembrar productos rentables, eso no genera contaminación”. Además, ha lanzado una dura crítica a “los verdes” porque, al igual que ellos, al agricultor también le interesa que haya abundante caudal ecológico, “pero cuando hay poca agua hay que ser todos cómplices. Tenemos que sobrevivir todos”. Medina también ha criticado duramente que desde Europa se condicione a los cultivos mientas se sigue comprando productos a otros países que no tienen los mismos controles: “Apoyemos los regadíos y a los jóvenes, porque serán el futuro de la nación”, ha dicho para arrancar un sonoro aplauso de los asistentes al encuentro.

Sobre las movilizaciones de los agricultores, Julio César Carnero, ha defendido que están “justificadas”. ”Tenemos unos costes muy disparados y se nos compensó la venta, el maíz nos venía a un precio apetecible o bonito, pero ahora cuando llega la caída, y los inputs no bajan a la misma velocidad que el precio de los cereales se ha dado una situación catastrófica”.

Derecho al enfado

“La plataforma tiene todo el derecho en su enfado con las organizaciones agrarias porque no les han escuchado. Ellos tienen ganas e ilusión, pero están un poco descabezados. La interlocución con las administraciones a día de hoy la tienen las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias y las comunidades de regantes. Ellas carecen de interlocución. Yo les apoyo en todas las reivindicaciones, pero les pediría tanto a las organizaciones agrarias como a las plataformas, que sean más moderados y que hablen. El diálogo es fundamental. Hay tensión entre ambas y si la plataforma ha nacido para buscar la unidad por qué no hay conversación con la organizaciones agrarias. Les pediría que se sienten y hablen porque el 90% están ambas partes”, ha señalado para lanzar una crítica a las organizaciones agrarias, “que se han acomodado y esta situación les ha pillado con el pie cambiado”, pero eso sí, ha dejado claro que “no pueden tirarse los trastos, los problemas del sector son los de todos. Tienen que bajarse un poco al suelo y entenderse”

César Pan ha remarcado el potencial de León en materia agrícola, pero ha demandado unión “para hacerse más fuerte, si hay cuatro sindicatos, hay que dejarlos en dos y León tiene que asociarse para comprar y comercializar sus productos, como pasa en toda Europa, donde la voz cantante la tienen las cooperativas, como en Navarra. No puede ser que el agricultor produzca y que después sólo le quede esperar a ver qué pasa cuando entrega su producto a un tercero. Si Prodeleco no existiera no habría patata en León, porque nadie se dignó en devolverle al campo lo que ganaba del campo. Devolverles al campo lo que es del campo es lo más digno”, ha dicho el presidente de la Comunidad de Regantes Canal Alto de Villares. “El camino es la unión, centrar el tiro y sacar una oferta de productos de alto valor culinario en todos los cultivos. Nuestra tierra tiene sabor y hay que creérnoslo. Hay nicho de mercado, hay que ir a por ello. Y todo el dinero que se genere que se devuelva al socio y al agricultor, porque el agricultor no lo gasta, lo reinvierte”.

En esta misma línea se ha manifestado Herminio Medina: “Ahora hay que tener unión y yo apoyo a estos jóvenes al 100%. Los agricultores tampoco quieren que sus productos valgan mucho, pero que los sindicatos no saquen pecho porque no han hecho nada. Y al ministro le pido que vaya a Bruselas a apoyar a la agricultura y la gandería, porque se levantan a las cinco de la mañana para perder dinero. Ahora hay que unirse, no criticarse ente ellos, tienen que estar todos defendiendo el campo” .

Sobre el proyecto de la construcción de las balsas del Órbigo La Rial y Los Morales, Julio César Carnero ha defendido su necesidad. “Estamos hablando de un

proyecto con impacto medioambiental favorable que caduca el 22 de mayo de este año. Uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre en España han sido los trámites ambientes y en este proyecto han pasado seis años y no hay capacidad para darle un empujón… No sé la razón. En marzo de 2023 nos ofrecieron una propuesta de alternativa que es un insulto a la inteligencia, que no tienen ni fundamento ni sentido común, sólo para que se alargue y no nos ejecuten ni un proyecto ni otro”. “Estamos muy enfadados”, han remarcado para añadir: “Necesitamos regular y almacenar más agua. Si me presentan otro proyecto más viable, mejor, pero la administración nos ha engañado. Las comunidades de regantes pendemos de la administración autonómica y de la central a través del CHD; en la Junta hay una relación más fluida, se implica más y nos escucha, pero cuando llegamos a CHD es imposible un diálogo coherente, nos da largas”.

Regulación del Órbigo

A mayores, está el incremento de los costes de las construcción de las balsas por su dilatación en el tiempo. “Hasta qué punto podemos afrontarlo, queremos regular el agua, pero si esto se dispara… las explotaciones ya están al límite”. Así, ha planteado dos formulaciones, “que tiren con proyectos para regular el Órbigo, como sea y si la viabilidad económica resulta insostenible, que nos ayuden. No podemos con un sistema que ahora se va de las manos. El futuro de los pueblos de León depende de la agricultura”.

“El sindicato también apuesta por la modernización de los regantes y pido a las administraciones que lo impulsen, hay campañas brutales que los agricultores no pueden soportar. La provincia tiene futuro descomunal, pero pasa por modernizar y regular”, ha dicho.

“La provincia tiene que aprovechar el agua, las balsas de La Rial y Los Morales hay que hacerlas y si caducan, habrá que ir a los tribunales, nos estamos embarcando en la modernización y nos estamos quedando sin agua. Qué quieren, que la gente pase hambre. Nosotros tendremos deudas, pero no hambre, porque sabemos cultivar. Qué vamos a traer basura de fuera cuando aquí tenemos productos de calidad. No entiendo este ecologismo, no hay nadie que cuide más la naturaleza que el agricultor. Se importan patatas de Egipto y de Israel, pero que tengan que venir aquí… y nosotros cada vez más regulación y para ellos cada vez más manga ancha”, ha añadido César Pan.

Herminio Medina ha ido un paso más allá: “La naturaleza es un bien común y ahora quien tiene prioridad es la ciudad, pero no se puede decir que hay una sequía terrible y no hacer nada”. En relación a la propuesta de impulsar el cooperativismo, Medina ha añadido: ”León no está mentalizado para hacer cooperativas, sabemos producir pero no vender, enriquecemos a los demás y nos empobrecemos nosotros y cada cooperativa que sale, cooperativa que fracasa. Aquí somos muy individuales”

Fijar población

“Los regadíos son el futuro, no es la salvación absoluta del medio rural y la despoblación, pero sí fija población y esta provincia tiene un potencial brutal, con empresas con transformación de cuarta y quinta gama. Hay pocas pero hay que empezar y a León vienen empresas de Extermadura o Castilla-La Manchan que cogen producto diez de los doce meses del año, plantando en diferentes territorios en función de la época, y vienen aquí porque allí no tienen agua. Nosotros necesitamos que la administración nos ayude a regular mucho más la capacidad que tenemos”, ha cerrado Julio César Carnero.