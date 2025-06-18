Azucarera ofrece hasta 15.000 euros a los trabajadores de La Bañeza que se trasladen a Miranda o Jerez y 7.000 si es a Toro

La reunión del comité intercentros con la empresa Azucarera por los expedientes de extinción de empleo iniciados y por anuncio del cierre de la planta de La Bañeza concluyó este martes sin ningún tipo de acuerdo.

La reunión comenzó con la advertencia del asesor de la empresa a los trabajadores sobre la confidencialidad de los asuntos tratados y de las consecuencias de su incumplimiento a los presentes.

Del mismo modo, accedió a entregar parte de la información solicitada por el comité de empresa la relativa a inversiones a realizar en la planta de Toro para su mejora por el incremento de molturación, pero mantuvo su negativa a entregar el resto porque, a su juicio, "en el contexto de la negociación del ERE no aporta valor."

El comité de empresa reclamó una vez más la información relativa a los contratos, así como toda aquella documentación financiera y fiscal que se les ha pedido.

"Entendemos que la información que pedimos sirve para constatar las causas que se han alegado para la presentación del ERE, y que nosotros no compartimos, no lo sustentan, de la misma forma que no se respalda el cierre de la fábrica de La Bañeza, maquillando el mismo con el dejar una pequeña actividad para poder decir que la fábrica solo deja de molturar y evitar alargar el proceso negociador a seis meses si fuera un cierre definitivo", afirman las secciones sindicales en un comunicado.

Por su parte, la empresa reiteró la negativa a entregar la documentación requerida y lanzó una serie de propuestas para informar a los trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo.

Para empezar, Azucarera está dispuesta a indemnizar la movilidad geográfica, con gastos de mudanza de hasta 3.000 € contra factura, y seis meses de dietas, a 75 € día, lo que suma un total 13.500€

Por lo que se refiere a las indemnizaciones por traslado de centro, se contempla el pago de siete mil euros para los que se quieran trasladar de La Bañeza a Toro, 15.000 para los que lo hagan a Miranda o Jerez y el abono del plus de distancia a los que lo hagan a Benavente.

En los despidos, ofrece 23 días por año trabajado hasta un tope de 15 meses para todo el personal afectado en el ERE, el abono de la parte proporcional del premio de antigüedad, y el abono de Seguro de Vida.

La empresa afirma que la recolocación de los 37 trabajadores fijos-discontinuos de Miranda está supeditada al cambio de contrato ya que las condiciones de la campaña de remolacha son diferentes en la de refino.

Ofrece mejorar hasta un 80% el plan de recolocación de la empresa LHH, propone estudiar la posibilidad de recolocación en vacantes del grupo, entendiendo que la subrogación contractual no es posible, y anuncia que los despidos se realizarán el 31-08-2025 y solo se prorrogará hasta el 31-12-2025 casos muy especiales.

Además la voluntariedad de los despidos será considerada si hay permuta.

Ante la propuesta presentada por el asesor, las secciones sindicales han manifestado que después de 21 días negociación, las propuestas presentadas son "una tomadura de pelo, y su voluntad negociadora es prácticamente inexistente".

En este sentido, han querido dejar claro que su propuesta, de incentivar y hacer atractivos los traslados a otros centros, así como abrir la puerta a la salida voluntaria de los compañeros mayores de 58 años, "está orientada a minimizar el impacto y la tragedia que supone en algunos casos un despido".

Por otro lado, consideran que "si el plan de viabilidad entregado a los sindicatos, que se compone de tres hojas, is el plan que tienen los actuales gestores de la empresa para dar confianza a sus inversores y a los trabajadores que se queden, apaga y vámonos", concluyen

La próxima reunión será el próximo día 23 de junio, a las 12 horas también en Madrid.

