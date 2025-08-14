Segunda víctima mortal por los incendios que devastan León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los devastadores incendios que asolan la provincia de León desde hace días dejan ya dos muertos. En las últimas horas ha fallecido uno de los heridos que permanecía ingresado con quemaduras graves en el 85 por ciento de su cuerpo. Se trata de Jaime Aparicio Vidales, de tan sólo 37 años, que luchaba como voluntario en el mismo frente que el otro fallecido. Había llegado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (HURH) procedente del Complejo Asistencial Universitario de León, según ha confirmado la Junta.

Por tanto, en el Hospital de Valladolid siguen atendidos cinco pacientes, tres de ellos en la Unidad de Quemados, los tres en estado crítico. Otros dos están en la UCI convencional, uno en estado crítico y otro con pronóstico grave.

El sexto herido, un varón de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe.

Jaime Aparicio es la segunda víctima mortal de una tragedia que ya se cobró la vida de Abel Ramos, uno de los voluntarios que perdió la vida intentando que el fuego no entrara en el pueblo de Nogarejas. Los dos quedaron atrapados por las llamas.

Un familiar del último fallecido ha compartido en redes un emotivo mensaje: "Primo, donde quiera que te fueses estaremos siempre unidos... fuiste fuerte y lo intentaste aunque no lo lograses, el mérito está ahí, era casi imposible y aguantaste lo que pudiste. Nos dejaste demasiado pronto".

El delegado del Gobierno, Nicanos Sen, ha confirmado esta segunda muerte: "Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León, concretamente en la comarca de la Valdería. Mi más sentido pésame a la familia, a su entorno y compañeros en estos duros momentos".

En el caso de las cinco personas hospitalizadas en el Río Hortega de Valladolid, todas ellas procedentes de Zamora, se trata de una mujer de 56 años con el 48 por ciento de su superficie corporal quemada, un hombre de 36 años con el 50 por ciento del cuerpo quemado, en estado crítico y con "muy mal pronóstico", según el parte de la Junta; otro hombre de 64 años con el 35 por ciento quemado, otro hombre de 80 años con el 15 por ciento quemado; y otra mujer de 77 años con el 10 por ciento quemado.