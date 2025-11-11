Todo listo en la Diputación de León para afrontar el invierno en las carreteras de la provincia

Gerardo Álvarez Courel, Roberto Aller y Carlos García junto a operativos del servicio de vialidad invernal, durante la presentación de la campaña.Virginia Moran

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha presentado este martes la campaña de vialidad invernal, un servicio de gran importancia para la institución provincial por los más de 3.300 kilómetros de carreteras -la mitad de montaña- que tiene la provincia. Así lo señaló su presidente, Gerardo Álvarez Courel, quien añadió que el servicio cuenta con cerca de 50 vehículos y alrededor de 40 personas para acometerlo.

"Es visible la importancia que damos desde la Diputación a esta campaña y el compromiso para atender las circunstancias que surjan", señaló Aĺvarez Courel.

"Estamos preparados para actuar ante inclemencias metereológicas adversas", el presidente de la Diputación en la presentación del dispositivo que ha realizado este martes en compañía del vicepresidente Roberto Aller, en el parque móvil de la institución provincial en San Cayetano