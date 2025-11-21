Una caravana de protesta por el estado de la N-630 atasca el centro de León.ÁNGELOPEZ

Una caravana formada por varios vehículos ataviados con pancartas de protesta ha recorrido varias calles del centro de León después de salir esta mañana de Valencia de Don Juan. La hilera de coches atascó este mediodía el centro de la ciudad para exigir “la reparación inmediata de la carretera nacional N-630, una vía clave para la comunicación, la seguridad y el desarrollo de los municipios de su entorno”.

Al grito de “la nacional parece un patatal” o “La España Vaciada está muy parcheada”, la manifestación automovilística se concentró a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de León tras recorrer Villamañán, Ardón, Valdevimbre, Cembranos, Onzonilla y Ribaseca.

Junto a la plaza de la Inmaculada se leyó un manifiesto en el que los ayuntamientos convocantes mostraron su preocupación “por el grave deterioro del tramo afectado de la N-630, una vía cuyo abandono compromete la seguridad vial debido a baches, firme degradado, señalización deficiente y falta de mantenimiento”.

Según aseguran “la situación afecta a la movilidad diaria de residentes, trabajadores, transporte escolar y servicios de emergencia, al tiempo que perjudica el desarrollo rural, agrava la despoblación y dificulta la actividad económica y turística de la zona”