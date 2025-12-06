La UE reconoce el programa de rehabilitación de viviendas 'Rehabitare' de CyL como ejemplo de buenas prácticas

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Comisión Europea ha distinguido a 'Rehabitare', el programa de rehabilitación de viviendas de la Junta de Castilla y León, como ejemplo destacado de buenas prácticas por su impacto en la revitalización demográfica y el acceso a la vivienda en el medio rural.

Este reconocimiento sitúa a Castilla y León como referente europeo en políticas de vivienda gracias a una estrategia integrada que combina rehabilitación, alquiler social, apoyo a jóvenes, eficiencia energética e incentivos fiscales en pequeños municipios.

Desde 2016, esta política ha permitido rehabilitar 694 viviendas mediante el programa, que han proporcionado hogar a 1.735 personas; conceder más de 1.400 garantías hipotecarias para jóvenes, facilitando la financiación de hasta el 97,5 % del precio de compra; apoyar a 110.000 jóvenes con ayudas al alquiler rural, con una inversión superior a 188 millones de euros; bonificar a más de 100 jóvenes con una reducción del 20 % del precio de adquisición de una vivienda protegida; beneficiar a 30.000 jóvenes con fiscalidad favorable en zonas rurales, e impulsar más de 30.000 renovaciones energéticas en viviendas, con más de 500 millones de euros de inversión.

En concreto, el programa convierte edificios públicos y eclesiásticos en desuso en viviendas de alquiler asequible, recuperando patrimonio y reforzando la cohesión territorial. Este modelo, basado en la cooperación entre administraciones y entidades, es valorado por Europa como eficiente, sostenible y replicable.

La Junta complementa esta actuación con viviendas de alquiler asequible de consumo casi nulo, viviendas públicas en venta con un 20 % de descuento para jóvenes, ayudas al alquiler rural y desgravaciones fiscales específicas.

La renovación energética a gran escala ha sido igualmente destacada, contribuyendo a mejorar el confort, reducir las facturas y disminuir emisiones.