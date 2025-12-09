Levantan las restricciones en las zonas afectadas por gripe aviar en Castilla y León

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha retirado este martes las medidas de control y vigilancia que vigentes en las zonas establecidas por los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad declarados en explotaciones avícolas de la provincia de Valladolid, aunque mantiene la prohibición de concentraciones de aves.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), deja sin efecto las restricciones aplicadas sobre los focos tras cumplirse los plazos establecidos en la normativa europea para levantar las medidas de control. Estos focos se localizaron principalmente en explotaciones próximas al municipio vallisoletano de Olmedo, donde el primer caso se notificó el 19 de septiembre.

Con la resolución, la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera pone fin a las limitaciones de movimiento y producción impuestas en las explotaciones ubicadas en los radios de protección (hasta 3 kilómetros) y vigilancia (hasta 10 kilómetros) alrededor de los focos. La decisión llega una vez completadas las tareas de limpieza, desinfección y control clínico y de laboratorio, que fija periodos mínimos de 21 días para las zonas de protección y 30 para las de vigilancia.

El documento también deja sin efecto la resolución del 23 de octubre de 2025, que establecía un plan de vigilancia intensificada en un radio adicional de 20 kilómetros, aunque mantiene prorrogada la prohibición de celebrar concentraciones de aves de corral o aves cautivas en toda la Comunidad, medida destinada a evitar nuevos contagios.

Esta última restricción seguirá vigente mientras lo disponga la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que mantiene el confinamiento obligatorio de las explotaciones avícolas como medida preventiva ante el riesgo de difusión del virus.