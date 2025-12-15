Azucarera asegura en León que mantiene su "compromiso con la remolacha"

Publicado por Ana Gil Redactora Agencias León Creado: Actualizado:

Azucarera ha asegurado este lunes que sigue "manteniendo su compromiso con León en el cultivo de la remolacha" a pesar del cierre de la planta de la compañía en La Bañeza que fue anunciado el pasado mes de mayo y que ha supuesto la pérdida de un enclave importantísimo para la agricultura leonesa, así como de más de 150 empleos.

Así lo ha expuesto Isabel Vasserot, representante de la compañía británica que ha participado en el encuentro que UGT-Fica ha mantenido con partidos políticos de la provincia, en concreto con UPL y PSOE, a pesar -aseguraron- de que todos los partidos habían sido invitados. Vasserot apuntó a que "el futuro del sector pasa por trabajar todos unidos" y añadió que "todo lo que se ha hecho ha sido para mantener el sector a flote y la presencia de la compañía en Castilla y León". En este sentido, hizo hincapié en el respaldo de la compañía a los agricultores "porque necesitamos la remolacha de La Bañeza".

La responsable de Relaciones Institucionales de AB Azucarera se comprometió a ayudar a los agricultores de Castilla y León que suministran la fábrica de Toro con una relación que va "mucho más allá de la mera contratación". "Estamos con ellos y no les vamos a dejar, vamos a seguir haciéndonos cargo del transporte", reiteró.

La reunión, organizada por el sindicato, tenía como compromiso trasladar a las formaciones políticas una serie de medidas de urgencia "que buscan proteger el sector azucarero y remolachero de Castilla y León" y, tras ella, la sección sindical de UGT-Fica en León denunció "la falta de compromiso de la Junta con el sector remolachero". Acusó también al PP, que no acudió a la reunión, de "importarle muy poco la remolacha", según expuso Francisco Javier Fernández González, de UGT y extrabajador de Azucarera.

Tras el encuentro, representantes del sindicato explicaron unas reivindicaciones que calificaron de "importantísimas para que no se vuelva a producir una situación como la motivada por el cierre de la planta de La Bañeza". Entre ellas, "que la Junta de Castilla y León proponga en España ante el Ministerio de Agricultura y lidere en Bruselas, junto con el resto de las comunidades autónomas, un discurso de defensa frente a la prohibición de sustancias activas para el cultivo de la remolacha azucarera bajo el principio de 'no prohibición sin solución'".

También que los remolacheros sigan contando con ayudas económicas que incentiven el cultivo y la investigación técnica y agronómica específica, por lo que solicitan también a la administración autonómica "que en la futura PAC 27-34 se considere a la remolacha como cultivo estratégico en nuestro país y reciba por ello una ayuda en el marco de ayudas acopladas".

Más propuestas

En total, seis medidas que exigen, asimismo, "que Castilla y León siga proporcionando a los agricultores un incentivo económico específico para dicho cultivo, similar a la ayuda actual agroambiental' que sirva para incentivar y premiar ese cultivo básico para que funcionen las dos azucareras de Toro y Olmedo. También piden que se mantengan las condiciones de cumplimiento de la actual ayuda agroambiental y que no se abandonen los compromisos ya suscritos por los remolacheros.

"Castilla y León debería participar y tener voz, a través de su Delegación Permanente en Bruselas del posicionamiento de España en los tratados internacionales en marcha y liderar que dichos tratados estén alineados con las necesidades de sus agricultores,, industria y ciudadanía en general" es otra de las propuestas; un listado que finaliza con una petición de apoyo "de una manera práctica a través del Itacyl, a la investigación y el desarrollo del cultivo de la remolacha azucarera para que Castilla y León retome el liderazgo europeo en rendimientos de remolacha y azúcar por hectárea y pueda hacer frente a los desafíos derivados de las prohibiciones de sustancias activas y del cambio climático".

Vigencia y liderazgo

Propuestas "para que las administraciones sigan viendo que el cultivo de la remolacha puede seguir teniendo esa vigencia que lo convierte en líderes" para que, a su vez, "propicie el asentamiento de empleo y de población", expuso el secretario del comité de empresa de Azucarera en La Bañeza, Miguel Santos.

El futuro de La Bañeza

Sobre la relación de Azucarera con la Fundación Anclaje sobre el futuro de las instalaciones de La Bañeza, Vasserot argumentó que Azucarera le pidió un periodo de tiempo de un año para seguir trabajando en encontrar una alternativa.

"Nosotros esos terrenos no los vamos a regalar, tenemos que darles un valor y a eso nos hemos comprometido con la Fundación", ha añadido y ha apuntado que la compañía ha pedido "un paréntesis" porque es una negociación y una tramitación que se hace de manera confidencial. "Al final las cosas se hacen para evitar males mayores", ha agregado.

En cuanto al cierre de la planta de La Bañeza, ha expresado que un cierre "siempre es un fracaso", pero ha garantizado que para los agricultores la situación "va a ser la misma" porque van a seguir entregando su remolacha a Azucarera.