Los bomberos de la Diputación han superado en 2025 las 700 intervenciones

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León continúa reforzando su papel como servicio esencial para la seguridad de la provincia. En lo que va de 2025, los bomberos provinciales han realizado ya 711 intervenciones, una cifra que refleja tanto el incremento de la actividad como la consolidación de un servicio joven que no ha dejado de crecer desde su puesta en marcha en marzo del año 2023.

Las actuaciones desarrolladas a lo largo de este año abarcan un amplio abanico de situaciones de emergencia y prevención. Destacan especialmente los incendios en el medio rural, con 239 intervenciones, y los incendios en núcleos urbanos, que suman otras 129. A ello se añaden 163 asistencias técnicas, relacionadas con aperturas de puertas, retirada de objetos caídos o rescates de animales, así como 98 actuaciones de salvamento y rescate en accidentes y situaciones de riesgo para las personas. El trabajo del Sepeis se completa con 41 actuaciones de carácter preventivo, centradas en la revisión de hidrantes, accesos y zonas de riesgo, 27 servicios por peligros diversos y 12 intervenciones de apoyo a otros dispositivos, como servicios sanitarios o el Greim.

Este volumen de actividad supone un importante incremento respecto a 2024, primer año completo de funcionamiento del Sepeis, cuando se contabilizaron 338 intervenciones entre los parques de Villablino, Valencia de Don Juan, Celada de la Vega y Cistierna. En aquel ejercicio se registraron 132 incendios, además de numerosas asistencias, rescates y actuaciones preventivas, lo que ya entonces evidenció la necesidad y utilidad de un servicio provincial de bomberos.

El crecimiento del Sepeis en 2025 se ha visto acompañado por un refuerzo significativo de la plantilla. La Diputación de León ha incorporado recientemente 25 nuevos bomberos profesionales, 24 hombres y una mujer, que se suman a un servicio que alcalnza ya 85 profesionales en plantilla, bajo la dirección del jefe del servicio, Julián Alcalá, y del suboficial Carlos Ferrero. Durante el acto oficial de recepción, celebrado en el Palacio de los Guzmanes, el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, subrayó el compromiso de la institución con un servicio «profesional, moderno y cada vez mejor dotado», recordando que el Sepeis se puso en marcha hace apenas dos años y medio tras «demasiados años de espera».

Tras completar su formación, los nuevos efectivos se irán incorporando de forma progresiva a los cuatro parques actualmente operativos —Valencia de Don Juan, Celada de la Vega, Cistierna y Villablino—, unas instalaciones que supusieron en su día una inversión superior a los 10 millones de euros. El presidente destacó además que, más allá de las infraestructuras y los medios materiales, «el alma del servicio son las personas», agradeciendo a los nuevos bomberos su apuesta por desarrollar su carrera profesional en la Diputación de León.