CHD recrecerá los diques de Villameca para optimizar su capacidad con 2,070 hm3 más

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pantano de Villameca se someterá a obras de recrecimiento para aprovechar al máximo el volumen del embalse y contar 2,070 hm3 más. La intervención se hará mediante el recrecimiento de los diques de la presa que abordará la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), un proyecto que contribuirá a aliviar el déficit hídrico de una zona que sigue pendiente de que se acometa el cierre del pantano de Villagatón, construido hace 30 años pero que nunca ha entrado en servicio.

Confederación ya ha publicado en la plataforma de contratación la licitación de la obra, que consiste en la rehabilitación de los dos diques de collado del embalse de Villameca, lo que, según el organismo regulador de cuencia, permitirá «asegurar su capacidad de almacenamiento y optimizar la gestión de avenidas», mediante un contrato con un presupuesto base de licitación de 1.247.239,53 euros y un plazo de ejecución de doce meses. Las actuaciones previstas incluyen la demolición de los pretiles actuales y la construcción de otros nuevos de 1,50 metros de altura, además de la rehabilitación de los paramentos de aguas arriba y la mejora del sistema de drenaje y de auscultación de ambos diques.

En la memoria del proyecto de la obra, se señala que el aprovechamiento de Villameca ha sido objeto de estudio de varios proyectos en los que se contemplaba el recrecimiento del cuerpo principal de la presa y de los diques, con la idea de aumentar los recursos disponibles. La memoria añade que el hecho de que en la situación actual los diques de collado no alcanzasen la cota de coronación del cuerpo de la presa principal habÌa pasado desapercibido. Fue con motivo de los trabajos de redacción de la normativa de seguridad realizados en 2013 cuando se realiza una campaña topográfica en la que se pone de manifiesto este hecho, así como su influencia sobre los resguardos de seguridad del embalse.

Posteriormente, entre finales de 2022 y principios de 2023 se realiza una batimetría completa del embalse, y se aprecia una reducción de la capacidad disponible.

Según CHD, esta intervención supone un avance «decisivo» para el regadío de la provincia y, en especial, para la vega del Tuerto, al adaptar la infraestructura a la normativa vigente y garantizar la capacidad total del embalse, cifrada en 18,7 hectómetros cúbicos, evitando pérdidas que puedan afectar al sistema. La CHD ha subrayado que se trata de un refuerzo estratégico para asegurar la continuidad del regadío y el futuro de la agricultura de la zona. El organismo considera que estas obras consolidan su compromiso con una gestión del agua «moderna, eficiente y orientada al servicio de los regantes», al tiempo que refuerzan la seguridad hídrica y la competitividad del sector agrario en la comarca. El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 13.00 horas del próximo 20 de enero, según detalla la licitación publicada. Paralelamente, la CHD ha sacado a concurso la asistencia técnica para la vigilancia y control de las obras, un contrato independiente dotado con 149.533,87 euros. Este servicio cubrirá la inspección, supervisión y seguimiento ambiental de los trabajos durante todo el periodo de ejecución.