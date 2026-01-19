La ganadería extensiva de Babia reemplaza la función ecológica de la fauna silvestre

El papel de la ganadería extensiva en la comarca de Babia es de gran importancia. Tanto, que la Estación Biológica del Cantábrico considera a esta zona de la provincia de especial relevancia «por sus pastos de alta montaña y por otras muchas consideraciones», según explica Javier Castroviejo, una de las más reconocidas eminencias medioambientales a nivel nacional y director de la Estación Biológica del Cantábrico. Castroviejo apunta a que la ganadería extensiva reemplaza las funciones ecológicas de la fauna silvestre y que, de esta forma, puede atenuar la eliminación de la gran fauna por parte de los humanos.

Este experto, Premio Nacional de Medio Ambiente, afirma que esta zona cumple con los requisitos de la ganadería tradicional en la montaña leonesa y recuerda que en España existe "una verdadera cultura que abarca la asombrosa diversidad» de razas de adaptaciones a distintas condiciones ecológicas y de ecosistemas «tan originales como la trashumancia, las dehesas y las razas de perros pastores y de defensa como los mastines «en conjunto es una joya que debemos conservar y que debería ser muy valorada y muy usada como herramienta ecológica».

Tendencias enfrentadas

Según este biólogo, destacan dos tendencias enfrentadas respecto a la ganadería y al medio ambiente. Por un lado, la que busca conservar, e incluso incrementar, la ganadería tradicional libre basada en pastos naturales, conocida como 'ganadería deseable' que se basa en funciones ecológicas del ganado doméstico «como la aportación de calcio al ecosistema» y tiene una función socioeconómica al ser «una de las principales fuentes de recursos económicos de la cordillera cantábrica y fundamental para luchar contra el éxodo rural» y un papel cultural por los sistemas de ganaderías «únicos» como la transhumancia. Y, por otro, "la que busca eliminar la ganadería en base al impacto ambiental, el sufrimiento de los animales y la salud humana, con dos tipos de explotaciones: la industrializada y la que implica enormes concentraciones de animales en granjas intensivas a las cuales hay que añadir que «sus excrementos producen una alta contaminación, aparte de un desagradable olor y efecto paisajístico».