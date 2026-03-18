Controlado el incendio en una nave de plásticos en La Bañeza, pero preocupa la amenaza del humo

La Junta de Castilla y León ha declarado el nivel 1 dentro de su plan territorial de protección civil por un incendio en La Bañeza.J. CASARES

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El incendio que afecta desde esta madrugada a una nave industrial de plásticos en La Bañeza ya está controlado, aunque sigue preocupando el humo, con especial atención a un posible cambio en la dirección del aire que podría dificultar la visibilidad en la carretera o incluso afectar a un centro educativo cercano.

La Subdelegación del Gobierno ha informado este miércoles de que la Guardia Civil está investigando el origen del fuego en esta nave de plásticos y que ha obligado a la Junta a decretar esta mañana el nivel 1 de su plan territorial de protección civil.

El incendio se ha declarado en una nave industrial, Bañezana de Plásticos, situada a las afueras del municipio y que llevaba cerrada y sin actividad varios meses, según ha informado, en declaraciones a EFE, el alcalde de La Bañeza, Javier Carrera.

En el incendio, que permanece activo aunque controlado, "se ven implicados productos potencialmente tóxicos", por lo que, de momento, sigue vigente en el municipio la recomendación a la población para que permanezca en su domicilio con las puertas y ventanas cerradas, evite las actividades al aire libre y utilice mascarilla en el exterior.

Según ha informado la Junta de Castilla y León en un comunicado, por el momento no existe afección a la población, pero el riesgo es que cambie la dirección del aire y el humo denso pueda afectar así la visibilidad de la carretera e, incluso, al centro educativo CEIP Teleno.

"En el lugar se encuentran trabajando activamente los equipos de bomberos y demás servicios de emergencia, por lo que es fundamental facilitar su labor evitando desplazamientos innecesarios hacia la zona", recomiendan también desde la Policía Local de La Bañeza a través de sus redes sociales.

Para tratar de sofocar este incendio trabajan en la zona tres dotaciones del servicio de Bomberos de la Diputación de León, apoyado por vehículos del Ayuntamiento de La Bañeza y de la Junta.

El servicio autonómico 1-1-2 ha informado de que a las 02:56 horas han sido alertados del incendio en una nave de neumáticos y plásticos situada a la altura del número 75 de la Avenida Portugal, en La Bañeza.

Por ello, han avisado, además de a los bomberos, a la Guardia Civil (COS) de León y a la Policía Local de La Bañeza.

Además, se encuentra trabajando el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León.