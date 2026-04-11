Asaja denuncia que Azucarera niega la contratación a remolacheros leoneses

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Decenas de remolacheros leoneses han recibido el no por respuesta por parte de Azucarera a la oferta de contratación para la campaña 2026-2027. Así lo ha denunciado Asaja, que explica que los motivos que alega la compañía británica es que sus producciones son bajas y que, con ellas, los gastos son superiores a los ingresos con loq ue los agricultores estarían vendiendo a pérdidas y esto llevaría a Azucarera a incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria si aceptase. Una situación que «nunca había ocurrido», tal y como asegura el secretario general de Asaja en Castilla y León, José Antonio Turrado. «Al menos no había pasado desde que se liberaron los cupos», argumenta.

Esta situación se ha dado en los últimos días después de que los remolacheros recibiesen la respuesta por parte de los técnicos tras días de no contestar, según Turrado.

A la retirada de la oferta de contratación se une otra problemática: los agricltores tienen un contrato de ayuda agroambiental con la Junta a cuenta de la PAC por cinco años, con lo que se da la casuística de que no contratar remolacha les obligaría a estar incumpliendo ese acuerdo. A este respecto, tal y como señala Asaja, Azucarera se ha comprometido a informar a la administración autonómica de los afectados por esta ‘no contratación’ para eximirles de responsabilidades en este sentido.

La solución ahora para atajar este problema es sembrar otra cosa. «Es algo que no nos gusta tener que hacer, sobre todo porque tampoco estamos sobrados de cultivos», esgrime Turrado.

Menos siembra

En cuanto a las perspectivas de contratación, el secretario general de Asaja en la comunidad lo tiene claro: «Nuestra percepción es que se va a sembrar menos», si bien añade que «tampoco va a ser un cataclismo». Esta situación que se está produciendo en el campo leonés en las últimas semanas también se está dando en Valladolid, donde Asaja también ha registrado casos estos días.