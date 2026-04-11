Las bodegas de la DO León suman otras diecisiete medallas en grandes concursos vinícolas internacionales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diecisiete medallas, que se suman a las veinte conseguidas anteriormente, constituyen el excelente bagaje de la representación de los vinos de las bodegas adscritas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen León que compitieron en la segunda tanda de grandes concursos vinícolas nacionales y, sobre todo, internacionales. Un gran oro, seis medallas de oro y cinco de plata, además de tres menciones de mérito, pusieron en valor en esos certámenes vinícolas las excelentes cualidades enológicas de las vinificaciones a partir de uvas de las variedades Albarín y Prieto Picudo y la calidad de elaboración de los equipos técnicos de las bodegas Meóriga (Mayorga de Campos-Valladolid), Pincerna (Grajal de Campos), Vinícola Valmadrigal (Castrotierra de Valmadrigal), Gordonzello (Gordoncillo), Vitalis (Villamañán), Vinos de León-Vile, Pardevalles, Melwa y El Sueño de las Alforjas, estas cuatro de Valdevimbre, y de la sociedad de viticultores Melgarajo (Melgar de Abajo-Valladolid).

El botín más valioso lo conquistaron los vinos leoneses en los Premios Cinve 2026 Awards, con un gran oro para el Peregrino Albarín (Gordonzello) y cuatro medallas de oro para el también blanco Esencia 33 (Meóriga) y los rosados Gurdos (Gordonzello), Tiramulos (Meóriga), los dos de Prieto Picudo, y Savaliebre (Melgarajo), todos de la añada 2025, con la salvedad de que el último es elaborado a partir de la variedad autóctona Negro Saurí, casi desaparecida y todavía en proceso de recuperación.

El Concours International de Lyon, fetiche para la bodega de Mayorga de Campos, sumó dos oros al extenso palmarés de Meóriga con los Tiramulos Albarín y Esencia 33 de la misma variedad y ambos de la cosecha 2025. La tercera fue para el tinto Don Suero Reserva 2018, de Vinos de León-Vile.

El exigente Mundus Vini reconoció con una plata el excelente criterio enológico de Pincerna en su Fáfila Petriz, un albarín de 2024 y de muy compleja elaboración que explora las cualidades de la sin-gular y exclusiva variedad que está prestigiando enormemente los blancos de la DO León. Vinespaña, el concurso organizado por los enólogos nacionales, premió doblemente a Melwa, con el gran oro del Valle Gudín Rosado 2025 y plata para el tinto Valle Gudín Crianza 2022, ambos de Prieto Picudo.

Atlantic, el certamen reservado para los vinos con ese carácter y procedentes de los territorios vitivinícolas del noroeste peninsular, eligió a su mejor rosado y premió con una medalla de oro al Pincerna 2025, de nuevo de la ya muy laureada bodega ubicada en Grajal de Campos.

Los prestigiosos Premios Bacchus elevaron a la excelencia al debutante Vinea Noctis 2025, un rosado premium que, posicionado ya en lo más alto del podio, viene a reconocer la ilusión, tenacidad y destreza técnica del equipo de Vinícola Valmadrigal. Lo mismo en el caso de El Sueño de las Alforjas, que enriquece su envidiable palmarés, en este caso con un oro para el tinto El Sueño de las Alforjas, un larga crianza ecológico, como todas las elaboraciones de la bodega, de la añada 2022. La medalla de plata en esta ocasión fue para un blanco, el Peregrino Albarín 2025, de la bodega Gordonzello.

Finalmente, el Concours Mondial de Bruxelles, el certamen itinerante considerado uno de los más influyentes a nivel internacional, resolvió su sesión dedicada exclusivamente a rosados con medallas de plata para los Gurdos y Peregrino, ambos de 2025 y de la bodega Gordonzello, otorgando además menciones de mérito a los Pardevalles (Pardevalles), Tiramulos (Meóriga) y Vitalis (Vitalis). En esta cita, 57 catadores internacionales evaluaron a ciegas durante tres días 1.100 vinos de 33 países.