El mulo que hace historia

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

La explotación ganadera Álvarez Gómez TC de Boñar propiedad de Luis Gregorio Álvarez Fernández y Sonia Gómez Coronado han visto como hace tres días una de sus yeguas paría un mulo. Circunstancia que hace más de 70 años que no pasa en la comarca de Boñar. La yegua se llama Mora y el burro Rosendo mientras que la cría aún no tiene nombre. No se sabe la fecha exacta pero hace más de 70 años que no nace un mulo o mula en Boñar. «He preguntado a ganaderos de antes y supuestamente hace más años ya se hablaba del Machin de Orencio o de la mula de Rica pero que fueron comprados en algún mercado», según señala Luis Gregorio Álvarez

«Le hemos echado a otras yeguas pero solo ha quedado preñada esta, otras están preñadas del caballo semental». La yegua fue comprada en Asturias hace tres años y decidí meterla con el burro y la cubrió en una finca que está situada junto al pabellón cubierto Isidro Martínez. «ya me había avisado una vecina que me dijo que le había visto cubrir a la yegua. Metí otras yeguas con el mismo burro, pero no sé si han quedado preñadas ya que las vendí». «He hecho muchas horas por la noche a ver si había parido la yegua».

La cría de esta especie no es complicada ya que se deja en los prados y se la suele echar un poco de pienso, según recuerda Luis. «Hasta septiembre los animales se mantienen perfectamente en los prados. Ya en invierno hay que echarlos de comer». l burro ahora está en la cuadra dado que lo están cebando para que salga para cubrir las yeguas. La suelta se hace a primeros de mayo.

Entre las anecdotas recuerda que «la cría de mulo estuvo con más yeguas y tuvimos que sacarlo y a la madre ya que el resto de yeguas le atacaban, le veían raro. Hace tiempo me mataron así un potro».

La idea es sacar más mulos por lo que los propietarios pretende cubrir diez yeguas a pesar de que no todas las yeguas se dejan cubrir por un burro. Señalan que el hecho que la finca esté en cuesta puede haber facilitado que el burro cubriese a la yegua.

Habitualmente los mulos se utilizan para trabajo en el sur de España y en las plazas para arrastrar los toros muertos. Al mulo no le pasa como el burro que está subvencionado pero «hay pocos mulos y se venden bien».