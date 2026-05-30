Auxilian a dos montañeros perdidos, sin agua y uno de ellos herido, en la Canal de Río en Picos de Europa

Rescatan a dos montañeros perdidos, sin aguas y uno de ellos herido en una rodilla en una canal de Picos de Europa.JCYL

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El Grupo de Rescate de la Junta ha evacuado en helicóptero a dos montañeros que se encontraban perdidos, sin agua, y uno de ellos herido en una rodilla, en la Canal de Ría, en el término municipal de Posada de Valdeón (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias dirigió el rescate que comenzó al recibirse una llamada desde el Centro de Emergencias IPHONE en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León a las 15.48 horas del viernes que informaba de que habían recibido una alerta que indicaba que dos personas se encontraban en una zona de Picos de Europa perdidas, sin agua y una de ellas necesitaba asistencia sanitaria porque se había lesionado una rodilla.

El gestor del 112 realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias, que asumió la coordinación del incidente, localizó la posición aproximada de los afectados mediante las coordenadas facilitadas por el sistema de emergencias y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, se informó del incidente a la Guardia Civil y a los Bomberos de la Diputación de León.

Una vez en la zona, el helicóptero efectuó varios vuelos de reconocimiento para localizar a los montañeros. Paralelamente, desde el Centro Coordinador de Emergencias se facilitaron instrucciones a los afectados a través del Centro de Emergencias iPhone para que señalizaran su ubicación mediante las linternas de sus teléfonos móviles, lo que permitió finalmente su localización en la Canal de Ría.

Tras ello, uno de los rescatadores descendió mediante grúa y preparó a ambos montañeros para su evacuación y posteriormente bajó la rescatadora enfermera, que acompañó a una de las víctimas hasta el helicóptero, mientras que el segundo montañero fue izado junto al otro rescatador mediante una maniobra de grúa doble.

Ambos fueron trasladados al campo de fútbol de Riaño, donde esperaba personal sanitario de Sacyl para atender al montañero les ionado.